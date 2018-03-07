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Самые ужасные тюрьмы СССР
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Самые ужасные тюрьмы СССР 

Don't Panic 7 марта 2018
Фото: Don't Panic
В 1930 году у НКВД СССР появилось особое подразделение, получившее название Главное управление лагерей и мест заключения. Коротко — ГУЛАГ. Название это и сегодня знакомо каждому: история лагерей, где с бесчеловечной жестокостью уничтожались сотни тысяч людей, зачастую попавших под репрессии безо всякой к тому причины, забыта не будет никогда.
Но кроме ссыльных лагерей в системе ГУЛАГ существовали и особые тюрьмы. Здесь перечислены те, существование в которых было особенно ужасным.

Сухановская особорежимная тюрьма

Так называемый «спецобъект 110» был создан по инициативе Ежова, а затем курировался Лаврентией Берия. Именно сюда ссылали всех высокопоставленных политиков, попавших в опалу при Сталине. Режим тюрьмы был максимально строг, заключенным запрещали даже сохранять свои имена — все находились под номерами. Пытки и расстрелы стали визитной карточкой «Сухановки». Забавно, что Николай Ежов до самого расстрела просидел в одиночном карцере своего собственного детища.

Бутырская тюрьма

Одна из старейших тюрьм России была построена еще в XVIII веке по приказу Екатерины II. Однако, наибольшей «популярностью» Бутырская тюрьма стала пользоваться уже при Советском Союзе: именно здесь во времена Большого террора проходили массовые расстрелы политзаключенных.

Лефортовская тюрьма

В 1881 году здание построили специально для содержания низших военных чинов, получивших небольшие сроки. Но при Советском Союзе статус тюрьмы изменился: НКВД было очень удобно иметь место для «работы с врагами Родины» прямо в Москве. С 1924 года здесь пытали заключенных сотнями. Позднее, с момента начала Большого террора, НКВД не только пытали, но и расстреливали людей в Лефортовской тюрьме.

Минусинская тюрьма

Это одна из самых старых тюрем Сибири. Изначально Минусинская тюрьма требовалась лишь как перевалочный пункт для тех, кто был осужден на ссылку. Уже потом, примерно с начала 1932 года, советская власть присвоила пенитенциарному заведению статус «исполнительного» — смертельные приговоры приводились в исполнение в одном из подвалов.

Эта тюрьма стоит почти в самом центре Ростова. В момент открытия она считалась одной из самых современных в стране. Здесь, в отличие от других тюрем из нашего списка, содержались исключительно преступники, в среде которых Богатяновская тюрьма считалась чуть ли не самой жесткой и «беспредельной» в Советском Союзе. Пытки и жестокое обращение с заключенными, убийства, скрытые начальством — попав сюда, человек даже с не самым большим сроком рисковал больше никогда не увидеть свободы.
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