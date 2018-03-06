Корабли-призраки, до сих пор пугающие моряков 

Веками моряки рассказывали друг другу истории о кораблях-призраках, чьи команды сгинули в морской пучине. Эти мрачные легенды имеют под собой самое что ни на есть реальное основание: от "Летучего Голландца" до "Любови Орловой" — такие суда существуют на самом деле. Мы решили вспомнить истории тех кораблей, которые до сих пор бороздят Мировой океан под руководством призрачной команды.
"Мария Селеста"
Пожалуй, одно из самых известных судов-призраков. Эта бригантина, водоизмещением 282 тонны и длинной в 31 метр, изначально носила прозвище «Амазонка» и считалась проклятой с того самого дня, как ее первый капитан выпал за борт, причем во время первого же плавания. Судно сменило название, но не судьбу: новоявленная «Мария Селеста» пропала на океанских просторах в 1872 году.
Спустя месяц бригантину обнаружили: вещи матросов на своих местах, детские игрушки на полу, груз спирта в трюме. Надо ли говорить, что никого из членов экипажа на борту не было? До сих пор ни одна из версий пропажи людей в полной мере не объясняет случившегося. Ни одна, кроме паранормальной.
"Каз II"
Этот 12-метровый катамаран, который использовался в качестве рыболовного судна, пропал в 2007 году на северо-восточном побережье Австралии. Впрочем, в списках исчезнувших судов яхта числилась недолго.
Уже через неделю «Каз II» обнаружили около Большого Барьерного рифа. Двигатель катамарана все еще работал; более того, в кают-компании спасатели обнаружили накрытый стол — но ни одного из трех членов экипажа.
По уверениям спасателей, им пришлось покинуть катамаран в открытом море, поскольку на борту они все ощутили необъяснимый приступ паники.
"Оранг Медан"
История голландского теплохода «Оранг Медан» началась с пугающего радиосигнала. Капитаны нескольких торговых судов с ужасом услышали: «SOS! Теплоход „Оранг Медан“. Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, уже умерли все члены нашего экипажа. Я умираю».
На борт корабля поднялись английский моряки, обнаружившие команду мертвецов. На лицах людей замерло выражение непередаваемого страха. Как только англичане покинули «Оранг Медан», тот загорелся, затем взорвался и пошел ко дну.
"Любовь Орлова"
Обычный, ничем не примечательный двухпалубный круизный лайнер, судьба которого интересна зрителям (особенно британским) прямо в этот момент. А все потому, что пропавшая еще в далеком 2010 году «Орлова» сегодня обнаружилась внезапно у берегов Шотландии. Вместо команды судном правит банда крыс-каннибалов — не правда ли, напоминает Стивенсона?
В 1999 году судно было продано американской круизной компании Quark Expeditions, которая в 2010 году продала корабль на слом, затем «Любовь Орлову» потеряли во время бури и вот, многострадальный лайнер решил, в конце концов, пристать к берегу.
"Сиберд"
В июле 1850 года жители небольшого поселка Истонс-Бич, расположенного в Род-Айленде, внезапно заметили в море парусник, полным ходом летевший прямо на береговые скалы. «Сиберд» (а это был именно он) застрял на отмели, что позволило местным подняться на борт. Многие из них впоследствии жалели о принятом решении: несмотря на кипевшую на камбузе джезву, и тарелки с едой в кают-компании, людей на паруснике не было.
Впрочем, одно живое существо все же оставалось: в одной из кают, под койкой, спасатели обнаружили дрожащего в ужасе пса. Такой свидетель, понятное дело, рассказать ничего не смог. Расследование причины пропажи экипажа «Сиберд» оказалось пустой тратой времени.