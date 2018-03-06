Корабли-призраки, до сих пор пугающие моряков

"Мария Селеста" Веками моряки рассказывали друг другу истории о кораблях-призраках, чьи команды сгинули в морской пучине. Эти мрачные легенды имеют под собой самое что ни на есть реальное основание: от "Летучего Голландца" до " Любови Орловой " — такие суда существуют на самом деле. Мы решили вспомнить истории тех кораблей, которые до сих пор бороздят Мировой океан под руководством призрачной команды.

Пожалуй, одно из самых известных судов-призраков. Эта бригантина, водоизмещением 282 тонны и длинной в 31 метр, изначально носила прозвище «Амазонка» и считалась проклятой с того самого дня, как ее первый капитан выпал за борт, причем во время первого же плавания. Судно сменило название, но не судьбу: новоявленная «Мария Селеста» пропала на океанских просторах в 1872 году.

Спустя месяц бригантину обнаружили: вещи матросов на своих местах, детские игрушки на полу, груз спирта в трюме. Надо ли говорить, что никого из членов экипажа на борту не было? До сих пор ни одна из версий пропажи людей в полной мере не объясняет случившегося. Ни одна, кроме паранормальной. "Каз II"

Этот 12-метровый катамаран, который использовался в качестве рыболовного судна, пропал в 2007 году на северо-восточном побережье Австралии. Впрочем, в списках исчезнувших судов яхта числилась недолго.

Уже через неделю «Каз II» обнаружили около Большого Барьерного рифа. Двигатель катамарана все еще работал; более того, в кают-компании спасатели обнаружили накрытый стол — но ни одного из трех членов экипажа.

По уверениям спасателей, им пришлось покинуть катамаран в открытом море, поскольку на борту они все ощутили необъяснимый приступ паники. "Оранг Медан"

История голландского теплохода «Оранг Медан» началась с пугающего радиосигнала. Капитаны нескольких торговых судов с ужасом услышали: «SOS! Теплоход „Оранг Медан“. Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, уже умерли все члены нашего экипажа. Я умираю».

На борт корабля поднялись английский моряки, обнаружившие команду мертвецов. На лицах людей замерло выражение непередаваемого страха. Как только англичане покинули «Оранг Медан», тот загорелся, затем взорвался и пошел ко дну. "Любовь Орлова"

Обычный, ничем не примечательный двухпалубный круизный лайнер, судьба которого интересна зрителям (особенно британским) прямо в этот момент. А все потому, что пропавшая еще в далеком 2010 году «Орлова» сегодня обнаружилась внезапно у берегов Шотландии. Вместо команды судном правит банда крыс-каннибалов — не правда ли, напоминает Стивенсона?

В 1999 году судно было продано американской круизной компании Quark Expeditions, которая в 2010 году продала корабль на слом, затем «Любовь Орлову» потеряли во время бури и вот, многострадальный лайнер решил, в конце концов, пристать к берегу. "Сиберд"

В июле 1850 года жители небольшого поселка Истонс-Бич, расположенного в Род-Айленде, внезапно заметили в море парусник, полным ходом летевший прямо на береговые скалы. «Сиберд» (а это был именно он) застрял на отмели, что позволило местным подняться на борт. Многие из них впоследствии жалели о принятом решении: несмотря на кипевшую на камбузе джезву, и тарелки с едой в кают-компании, людей на паруснике не было.

Впрочем, одно живое существо все же оставалось: в одной из кают, под койкой, спасатели обнаружили дрожащего в ужасе пса. Такой свидетель, понятное дело, рассказать ничего не смог. Расследование причины пропажи экипажа «Сиберд» оказалось пустой тратой времени.