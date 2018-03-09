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7 худших лет в истории человечества
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7 худших лет в истории человечества 

Don't Panic 9 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Террористическая активность, новый виток международной напряженности, геополитические потрясения, экономические проблемы — последние несколько лет определенно запомнились нам надолго. Однако, какими бы тяжелыми не казались выпавшие на этот период времени испытания, объективно мы не можем включить год в перечень худших лет в истории человечества. В следующий раз, когда депрессия вновь покажет свою хватку, просто перечитайте этот материал и взбодритесь. Бывало и похуже. Намного, намного хуже.

1348

Чума

Ужасная болезнь распространилась по Великому Шелковому пути и всего за 18 месяцев уничтожила по меньшей мере треть всего населения Европы. Ад на Земле представлял образ чумного доктора в маске с птичьим клювом: так врачи защищались от невыносимого смрада гниющих трупов. Однако болезнь стимулировала настоящий золотой век в истории. Разные социальные слои уравнялись в доходах, экономика рванулась вверх, а искусство пережило расцвет.

1492

Путешествие Христофора Колумба

Колонизация Северной Америки европейцами не кажется, на первый взгляд, таким уж мрачным событием. Однако, привезенные на материк болезни вызывали демографический крах коренного населения. К XIX веку погибло около 90% индейцев. Что еще хуже, в поисках новой рабочей силы колонизаторы обратились к Африке — и это стало началом становления работорговли во всем мире.

1812

Отечественная война

Вторжение армии Наполеона в Россию стало началом череды ужасных бедствий, захвативших практически всю Европу. Почти полное уничтожение захватнической армии перенесло военные действия на территорию современных Польши и Германии, экономические же последствия ощущались еще спустя добрый десяток лет.

1914

Первая мировая война

Первый год от начала Великой войны (Первой мировой ее назвали гораздо позже) стало ужасным испытанием для человечества. Только в этот промежуток времени погибло около 10 миллионов человек, за всю войну погибшими и пропавшими без вести числится 65 миллионов человек.

1919

Пандемия гриппа

Почти сразу после губительной бойни в мире разразилась ужасная пандемия гриппа. По достоверным оценкам, погибло почти 5% населения всего земного шара.

1942

Вторая мировая война

Немцы неистовствовали на территории Советского Союза, японцы громили западные империи в Азии. Казалось, будто ничего уже не может повернуть ход истории вспять — но уже в конце этого же года ситуация повернулась в пользу союзников. Тем не менее начало войны действительно сделало 1942 год одним из самых ужасных за всю историю человечества.

1945

Хиросима

Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки показала, что именно прячет природа в шкатулке Пандоры. Сотни тысяч погибших на месте и миллионы, еще долгие годы страдающих от облучения людей. Человечество внезапно осознало, что может уничтожить само себя из-за каких-то территориальных споров — и, наконец, немного испугалось.
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