Оккультизм в СССР: история проникновения

Как оккультизм проник в СССР

Конец восьмидесятых. В советской прессе впервые появляются броские заголовки: «Как открыть третий глаз», «Путешествие в астрал», «Расставь мебель по даосской практике». Судя по тому, что читают в метро, статьи по фэн-шую гораздо интересней советским гражданам, чем лозунги на передовицах. Как оккультные практики проникли за «железный занавес» и почему интерес к ясновидящим появился именно во времена «перестройки», разбирались корреспонденты программы «Достояние республик». На бумаге и на деле

В стране, которая почти 70 лет боролась с «опиумом для народа», запустила первого человека в космос, создала одно из самых высокоточных вооружений в мире, что-то случилось. Люди, от простых выпускников профтехучилищ до сотрудников закрытых НИИ, стали снимать порчу, читать про зеленых человечков и заряжать воду перед телевизорами.

Экстрасенс Алена Орлова отмечает: знахари, маги и ясновидцы — существовали всегда. Однако долгое время в СССР они не могли «выйти наружу».

«— Сеансы эстрадного гипноза пользовались бешеной популярностью, куча гипнотизеров каталась по стране, мало-мальски освоив эту возможность, — вспоминает экстрасенс. — Конечно, среди них было много и людей даровитых, нельзя в этом отказывать. Появились и такие люди, которые начали кодировать людей от алкоголизма. И потом собирались большие залы людей, пострадавших от своей пагубной привычки, — для того, чтобы от нее избавиться».

К эстрадному и медицинскому гипнозу, по словам Орловой, в СССР относились уважительно. А вот бытовое магическое мышление граждан, которые ходили к гадалкам и народным целителям, открыто высмеивали.

Один из примеров подобного высмеивания появился в кинематографе. За год до объявления «ускорения» и за два до первых разговоров о гласности на экраны выходит фильм «Любовь и Голуби», где героиня Людмилы Гурченко говорит: «А чего наши-то пока не умеют? Это же специфическая филиппинская медицина!»

Впрочем, чаще высмеивали в прессе.

«В Советском Союзе была очень жесткая цензура, — отмечает член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН Александр Сергеев . — И всякие идеалистические представления могли появляться в печати только в формате их критики. Но на самом деле, линия наследования этих идей не прерывалась: от Вольфа Мессинга , от фантаста [Александра] Казанцева, который придумал много чего про Тунгусский метеорит. От Казанцева пошел [Феликс] Зигель — с его уфологией. А потом [Владимир] Ажажа».

Ученый отмечает, что знакомить читателей с оккультизмом и псевдонаукой начали в форме критики, однако потом эта компания борьбы с «опиумом» фактически превратилась в рекламу магов, а также тех, кто уверяет, что видит будущее и излечивает от болезней. Что говорят звезды

Звезды на кителе Брежнева говорили, что он четырежды герой Советского Союза, на пиджаке Константина Черненко — что он трижды герой социалистического труда. Звезды на ночном небе возвращали советского обывателя в более реальные пространства, далекие от героизма.

«В начале 1980-х у нас был какой-то самиздат в доме, — вспоминает член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН Александр Сергеев. — И где-то половина этого самиздата — были гороскопы. И я относился к ним с интересом. Приятельница из Германии, уехавшая туда в 1975 году, присылала нам как большое достояние вырезки из немецких журналов астрологических страничек. Это было реальностью того времени».

«Люди специально записывались в Ленинскую библиотеку, хотя это было невероятно трудно, но некоторым это удавалось по причине высшего образования, — вспоминает экстрасенс Алена Орлова. — И читатели тогда не в закрытых, но в малодоступных отделах находили всяческие книги, которые открывали тайны оккультизма. В том числе каббалы и целительства».

Алина Орлова отмечает, что в то время власть использовала политику двойных стандартов: например, за игру в карты могли посадить в тюрьму, а за гадание на картах Таро уже нет.

Экстрасенс также обращает внимание, что закрывать глаза на гадалок и предсказателей стали примерно в то же время, когда ослабло массовое преследование прихожан православных церквей в стране.

«Они [власти] особенно никого не трогали. Никто не ловил цыганок за мошенничество, никто не преследовал никаких травников, тем более гомеопатов, как сегодня. Никто не запрещал костоправство, оно развивалось бурным цветом по деревням… Эзотериков, оккультистов просто не замечали. Как будто их не существует вовсе. В плане религии, в плане веры это все было терпимо к тому времени. Многие уже открыто ходили в церковь, а не так, как в моей семье: меня носили крестить тайком от папы», — говорит экстрасенс. Йога в тарелке

Советские уфологи ловили летающую тарелку еще с сороковых годов прошлого века. Но, увы, так и не поймали. И научный интерес к этой теме угас. А к восьмидесятым годам он появился вновь — но уже не научный, а массовый и любительский. И вскоре эта тема стала такой же популярной, как в Америке.

На волне советской «перестройки» главные вдохновители уфологов — математик Феликс Зигель и бывший моряк Владимир Ажажа — стали собирать новые материалы: устные свидетельства, снимки, ранее неизвестные сообщения о НЛО.

Вокруг них сколачивались кружки.

«Пробить эту тему исследований могли только те, кто были очень убеждены. А значит, они были изначально необъективны в оценках, — делает выводы Александр Сергеев. — Отсюда возникала очень тяжелая ситуация о том, что если эти уж начали заниматься, то они обязательно что-нибудь находят. Однако полученные сведения нельзя перепроверить, и никто не получает результаты. Тем не менее, были организованы при Центральном доме авиаторов комиссии под каким-то генеральским начальством по проверке НЛО».

Правда, Комиссия по аномальным атмосферным явлениям, созданная в 1984 году Академией наук СССР, ни одного факта существования летающих тарелок так и не признала — летающие тарелки так и остались сюжетами в профильных изданиях и на телеканалах, развенчивающих теорию заговора.

Куда более серьезные последствия имело увлечение йогой в Советском Союзе, полагают герои телепередачи.

Слухи про сверхлюдей-йогов, которые ходят по раскаленным камням и глотают гвозди, ходили давно. В 1970 годы про них даже снимали научные фильмы.

В 1963 году Геннадий Стаценко открыл школу йоги в Москве. Однако на волне интереса к восточной практике появилось знаменитое письмо «в верха» с просьбой присмотреться к йоге. В середине 1970-х вышла знаменитая статья в журнале «Человек и закон»: «Йога — увлечение для преступления». Обвинение серьезное. После этого йогу официально запретили, рассказал телеканалу «МИР» преподаватель йоги Виктор Бойко

«Занимались люди в небольших квартирках. В своих, — говорит экстрасенс Алина Орлова. — Приходили гости, читали философские трактаты по йоге. Йога не была фитнесом и не была физкультурой. Были секции, которые никаким образом не сочетались с йогой, были дискотеки, на которых, разумеется, никакую йогу не преподавали — все было простенько и незатейливо. Йогу воспринимали как культуру и философию».

«Мне говорят: вот там есть крутой йог в Филях, там есть школа йоги в спортзале, — рассказывает Бойко. — Пришел я в этот спортзал и вижу: забито, плюнуть некуда. И ходит там какой-то мужик чернявый и вещает, как чесноком лечить ревматизм. А потом давайте займемся асанами, говорит. Там вообще никто ничего не слышит, друг на друге сидят. И ходит девушка, собирает червонцы».

Часть кружков и школ, которые именовали себя распространителями в России йоги, превратились позже в секты. Дальше других дельцов пошел студент из Ленинграда Владимир Шуктомов по прозвищу Тоша. Под брендом йоги он разработал свою систему практик и собрал много учеников. Когда сектанты отправились жить в карельские леса, они привлекли внимание милиции. Дело кончилось арестами, самоубийствами и побегами за границу. Сам Тоша погиб в лесу — предположительно, умер от голода. История вопиющая, но это уже был 1987 год, и в СССР хватало других ярких личностей. Еще раз о звездах

У кого больше звезд: у Леонида Брежнева или Джуны? Многим телезрителям казалось странным, что женщина надевает на себя больше наград, чем генсек, который звенит медалями в доброй половине анекдотов.

16 августа 1980 года в крупной газете, которая носит советское название до сих пор, произошла цензурная революция — там написали не про героиню соцтруда, как привыкли, не про олимпийскую чемпионку, как требовало время, и даже не про артистку — статья в газете была посвящена грузинской целительнице Джуне Давиташвили.

Появление Джуны в официальной печати объясняет член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН Александр Сергеев.

«Пожалуйста, как появилась Джуна? — Говорит он. — Ее рекомендовал глава Госплана Николай Байбаков , у которого заболела жена. Ей не могла помочь официальная медицина. Джуна приехала, была выписана в Москву, включена приказом Байбакова прямо в штат поликлиники и получила возможность практиковать. После этого журналист Лев Колодный написал про нее большую статью и популяризировал эту идею».

Актриса Лаура Кеосаян , сыгравшая роль Джуны Давиташвили в кино, уверена, что рядом с целительницей даже скептики ощущали, что она непростой человек.

Также поговаривают, что она лечила даже самого Брежнева и звезд Голливуда. Что ее феномен всерьез изучали в научных институтах. Так или иначе, в 1989 году Госкомитет по делам изобретений и открытий даже выдал Джуне патент на целительство «бесконтактным массажем».

На волне главной целительницы появлялись деятели с приставкой «псевдо-».

Член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН вспоминает историю с Нинель Кулагиной.

«На нее завели уголовное дело за спекуляцию мебелью. Она собирала с людей деньги за якобы возможность купить мебель с черного хода. По советским меркам она очень много набрала, около семи тысяч рублей», — говорит он. Дар и коммерция

Целитель Аллан Чумак заряжал воду для чая, кремы для лица, мази от артрита и любые другие предметы. Несколько пассов руками по ту сторону экрана — и вся страна заряжена. На спокойствие и позитив.

«Он всегда говорил: вы расслабьтесь, почувствуйте себя сейчас отдохнувшими, я буду делать пассы, и над той жидкостью или ингредиентами, которые вы положите, будут происходить некоторые изменения энергетических потоков. И они будут входить в жидкости, в ваши продукты и в вас, вы будете чувствовать себя лучше», — говорит экстрасенс Алина Орлова.

«Что касается Кашпировского — он мощный человек, нельзя ему в этом отказать, — продолжает Орлова. — Сильный, страшный человек. И, конечно, он мог повлиять и прозомбировать большое количество людей. Но не надо забывать, что это большой коммерческий проект, и не все так, как было на самом деле. Конечно, были те люди, которым давали задание ввести толпу на массовый психоз. Кликушество, например, — это очень известная практика, и мы знаем, что иногда одна кликуша могла спровоцировать истерический припадок у целой деревни среди женщин».

«Экстрасенсы проникли на ТВ, потому что это ужасно выгодно, — отмечает ученый Александр Сергеев. — Это ужасно выгодно экстрасенсам, которые получают возможность распространения своих мемов, своей веры, своих учений на огромную аудиторию, на миллионы людей. Даже если ругать экстрасенса по ТВ, определенное количество людей потянется к нему из принципа «по обратному». Если кого-то ругают, то, наверное, что-то интересное есть… А уж если хвалят, то люди повалят толпой! Поэтому ТВ получает рейтинги, а экстрасенсы получают заработок».

Ученый связывает популярность магов, экстрасенсов и ясновидцев в «перестройку» с политической ситуацией в стране и атмосферой эпохи — кризисом коммунизма.

«Раз коммунисты плохие, то, значит, астрологи хорошие, — говорит Сергеев. — Все: теперь это можно. Если раньше нельзя было напечатать запрещенных поэтов и писателей, и нельзя было напечатать гороскопы, значит — они дорогого стоят. Такая схема привела к тому, что люди стали в это верить, это стало пропагандироваться на том же уровне, на котором в некотором смысле [пропагандируется] восстановление исторической правды», — говорит он.

«Мы собирали все по крохам: гипноз, оккультизм, историю, религию, колдовство, целительство, экстросенсорику. Мы это все собирали воедино. Мы думали, что сделали благое дело. Мы ошиблись. Наступили 1990-е и 2000-е, все пошло на продажу, в тираж и на помойку», — резюмирует экстрасенс Орлова.

После развала СССР интерес ко многим оккультным практикам не только не уменьшился, но и вырос. Представители разных околорелигиозных течений, люди, называющие себя целителями, а иногда просто шарлатаны в большом количестве окончательно вышли. Как говорил громкий советский лозунг: «на свободу» и «с чистой совестью».