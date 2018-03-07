Письмо Эйнштейна студентке продали на аукционе

Личное послание знаменитого физика, адресованное студентке из Флоренции, продали более чем за $6000.

По данным аукционного дома Winner's, это послание было написано в 1921 году, когда Эйнштейн приехал на несколько дней погостить к своей сестре Майе во Флоренцию. Студентка Элизабетта Пиччини жила этажом выше и изучала химию. Эйнштейн захотел лично познакомиться с девушкой, но та отказалась. Уезжая, он оставил Элизабетте записку: "На память исследовательнице, у ног которой я провел два дня".

Стартовая цена послания одного из основоположников современной теоретической физики студентке составляла $3000.