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Письмо Эйнштейна студентке продали на аукционе
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Письмо Эйнштейна студентке продали на аукционе 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Личное послание знаменитого физика, адресованное студентке из Флоренции, продали более чем за $6000.
По данным аукционного дома Winner's, это послание было написано в 1921 году, когда Эйнштейн приехал на несколько дней погостить к своей сестре Майе во Флоренцию. Студентка Элизабетта Пиччини жила этажом выше и изучала химию. Эйнштейн захотел лично познакомиться с девушкой, но та отказалась. Уезжая, он оставил Элизабетте записку: "На память исследовательнице, у ног которой я провел два дня".
Стартовая цена послания одного из основоположников современной теоретической физики студентке составляла $3000.
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