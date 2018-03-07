Собаки умеют представлять, что нужно найти

Опыт немецких ученых показал, что во время поисков собаки заранее представляют, что должны найти.

В эксперименте участвовало 25 служебных собак из полиции, а также 23 домашних питомца без специальной подготовки. Немецкие ученые прятали игрушку, а собака должна была найти ее по запаху. В некоторых случаях животное ждал сюрприз: вместо оставившего запах предмета они находили другую игрушку.

Специалисты отмечают, что поведение собак, обнаруживших "сюрприз", отличалось от поведения животных, нашедших спрятанную игрушку. Обнаружив другой предмет, собаки демонстрировали признаки удивления, а некоторые даже продолжали поиск "воображаемого" предмета.