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Собаки умеют представлять, что нужно найти
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Собаки умеют представлять, что нужно найти 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Опыт немецких ученых показал, что во время поисков собаки заранее представляют, что должны найти.
В эксперименте участвовало 25 служебных собак из полиции, а также 23 домашних питомца без специальной подготовки. Немецкие ученые прятали игрушку, а собака должна была найти ее по запаху. В некоторых случаях животное ждал сюрприз: вместо оставившего запах предмета они находили другую игрушку.
Специалисты отмечают, что поведение собак, обнаруживших "сюрприз", отличалось от поведения животных, нашедших спрятанную игрушку. Обнаружив другой предмет, собаки демонстрировали признаки удивления, а некоторые даже продолжали поиск "воображаемого" предмета.
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