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NASA отправит к Солнцу имена всех желающих
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NASA отправит к Солнцу имена всех желающих 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Уникальную возможность всем землянам дарит Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).
Любой желающий сможет стать "участником" миссии Parker Solar Probe. Планируется, что к солнцу будет направлен летательный аппарат размером с небольшой автомобиль. Его задачей станет изучение частиц плазмы максимально близко к звезде и их влияния на солнечный ветер, а также механизмов ускорения и перемещения энергетических частиц.
Предварительно запуск зонда Parker Solar Probe назначен на 31 июля, но точная дата станет известна позже.
А пока NASA дает возможность всем желающим отправить к Солнцу свои имена. Заявку можно оставить на сайте до 27 апреля, указав имя, фамилию и адрес электронной почты. Затем все данные будут записаны на микрочип, который расположится на борту Parker Solar Probe.
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