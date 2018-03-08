NASA отправит к Солнцу имена всех желающих

Уникальную возможность всем землянам дарит Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства ( NASA ).

Любой желающий сможет стать "участником" миссии Parker Solar Probe. Планируется, что к солнцу будет направлен летательный аппарат размером с небольшой автомобиль. Его задачей станет изучение частиц плазмы максимально близко к звезде и их влияния на солнечный ветер, а также механизмов ускорения и перемещения энергетических частиц.

Предварительно запуск зонда Parker Solar Probe назначен на 31 июля, но точная дата станет известна позже.

А пока NASA дает возможность всем желающим отправить к Солнцу свои имена. Заявку можно оставить на сайте до 27 апреля, указав имя, фамилию и адрес электронной почты. Затем все данные будут записаны на микрочип, который расположится на борту Parker Solar Probe.