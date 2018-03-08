«Макдональдс» перевернул логотип

Впервые в своей истории сеть ресторанов быстрого питания, распространенная по всему миру, решила изменить свой логотип.

Сделано это было не просто так, а с умыслом: компания "Макдональдс" отмечает Международный женский день. В честь женщин всего мира логотип перевернули таким образом, что привычная буква "М" превратилась в "W" — первую букву в английском слове woman, или "женщина" в переводе на русский.

В измененном виде логотип просуществует всего один день, и уже 9 марта обретет прежний облик. Посетители и особенно посетительницы живо отреагировали на такую инициативу в сети, кто-то сделал предположение, что "W" обозначает слово "wolf", а кто-то заметил, что остальные 364 дня в году логотип посвящен мужчинам, ведь "М" — первая буква в слове "man" — мужчина.