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«Макдональдс» перевернул логотип
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«Макдональдс» перевернул логотип 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: Рамблер
Впервые в своей истории сеть ресторанов быстрого питания, распространенная по всему миру, решила изменить свой логотип.
Сделано это было не просто так, а с умыслом: компания "Макдональдс" отмечает Международный женский день. В честь женщин всего мира логотип перевернули таким образом, что привычная буква "М" превратилась в "W" — первую букву в английском слове woman, или "женщина" в переводе на русский.
В измененном виде логотип просуществует всего один день, и уже 9 марта обретет прежний облик. Посетители и особенно посетительницы живо отреагировали на такую инициативу в сети, кто-то сделал предположение, что "W" обозначает слово "wolf", а кто-то заметил, что остальные 364 дня в году логотип посвящен мужчинам, ведь "М" — первая буква в слове "man" — мужчина.
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