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Когда рептилии научились отбрасывать хвост
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Когда рептилии научились отбрасывать хвост 

Рамблер 9 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Рептилии капториниды, жившие 289 миллионов лет назад, уже умели отбрасывать хвост при нападении хищника, выяснили палеонтологи из университета Торонто, изучив их хвостовые позвонки.
Канадские палеонтологи под руководством профессора Роберта Рейза отобрали из коллекции Королевского музея Онтарио 70 хвостовых позвонков капторинид и сравнили их с хвостовыми позвонками парарептилий и синапсид (зверообразных четвероногих) того же периода. Исследование показало, что в хвостовых конечностях капторинид есть специальные "трещины" (как у перфорированной бумаги), которые облегчают отсоединение хвоста.
Ученым удалось установить, что древние капториниды были единственными рептилиями, которые умели отбрасывать хвост при необходимости.
У современных ящериц есть два вида автотомии. Первый способ — тот же, что и в древности, — хвост ломается по уже имеющейся "трещине". Второй способ предполагает разрыв между соседними позвонками, он встречается у некоторых змей и у большинства видов агамовых ящериц.
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