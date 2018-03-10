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Найти внеземные цивилизации по космическому мусору
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Найти внеземные цивилизации по космическому мусору 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Испанский астроном Гектор Сокас-Наварро предлагает искать внеземные цивилизации по космическому мусору, окружающему их планеты.
Проекты SETI, которые занимаются поиском внеземной жизни, предполагают, что любая цивилизация с развитием технологий со временем должна прийти к освоению космоса: сооружению спутников, космических кораблей, обитаемых станций, поэтому рано или поздно на орбите обитаемой планеты накопится достаточно большое количество летательных аппаратов, в том числе и вышедших из строя, и они станут заметны в современные телескопы.
Эти летательные аппараты астроном Гектор Сокас-Наварро назвал поясом Кларка. Благодаря нескольким симуляциям он выяснил, какой след будет оставлять этот пояс на кривой блеска материнской звезды во время транзита.
Лучше всего пояс Кларка при достаточной плотности будет видно в системе из красного карлика и планеты на тесной орбите.
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