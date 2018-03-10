Ложные новости распространяются быстрее настоящих

Ученые пришли к выводу, что ложные слухи и фейковые новости в Twitter распространяются быстрее настоящих.

Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали более 126 тысяч фейковых новостей, которые были опубликованы в Twitter с 2006 по 2017 год. В общей сложности, исследователи изучили более 4,5 миллионов записей, опубликованных 3 миллионами реальных пользователей.

Ученые установили, что в среднем одну ложную новость видят от тысячи до 100 тысяч пользователей, а реальная информация редко получает охват более тысячи читателей. К тому же фейки распространяются быстрее правды, независимо от тематики.

Изучив комментарии в соцсети, исследователи заключили, что фальшивая информация чаще вызывает у пользователей такие эмоции, как страх, отвращение и удивление, а реальная — печаль, радость, предвкушение и доверие.