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Ложные новости распространяются быстрее настоящих
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Ложные новости распространяются быстрее настоящих 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Ученые пришли к выводу, что ложные слухи и фейковые новости в Twitter распространяются быстрее настоящих.
Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали более 126 тысяч фейковых новостей, которые были опубликованы в Twitter с 2006 по 2017 год. В общей сложности, исследователи изучили более 4,5 миллионов записей, опубликованных 3 миллионами реальных пользователей.
Ученые установили, что в среднем одну ложную новость видят от тысячи до 100 тысяч пользователей, а реальная информация редко получает охват более тысячи читателей. К тому же фейки распространяются быстрее правды, независимо от тематики.
Изучив комментарии в соцсети, исследователи заключили, что фальшивая информация чаще вызывает у пользователей такие эмоции, как страх, отвращение и удивление, а реальная — печаль, радость, предвкушение и доверие.
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