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Откуда на самом деле появилась Луна
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Откуда на самом деле появилась Луна 

Don't Panic 11 марта 2018
Фото: DNPmag
Новое исследование, опубликованное сегодня авторитетным научным журналом Nature, поставило под вопрос актуальность большинства существовавших прежде теорий о возникновении Луны. До настоящего момента наиболее вероятной причиной появления спутника считалось столкновение с Землей небольшого метеорита. Сейчас же оказывается, что воздействие извне было гораздо большим.

Одинокий волк

Одна из распространенных теорий гласит, что Луна — это самая настоящая планета, которая пришла в нашу систему извне и была притянута гравитацией Земли. Ученое сообщество относится к этой теории достаточно скептично, поскольку Луна не так уж и легка, чтобы подвергнуться такому влиянию нашей планеты. Однако, среди ученых есть и сторонники данной теории: они утверждают, будто масса спутника изменилась в большую сторону за счет космического мусора, собиравшегося вокруг него в течение нескольких миллиардов лет.

Искусственный спутник

По самой фантастической теории Луна представляет собой не что иное, как искусственный объект. Его якобы разместили у Земли с целью собрать достаточно данных о нашей цивилизации. Как ни странно, но эта идея тоже не возникла на пустом месте. Во время высадки американских астронавтов миссии Аполло-18 сейсмограф зафиксировал легчайшую вибрацию всей планеты — такие показания могла дать лишь полая сфера.

Современное толкование

И вот, наконец, самая последняя теория, считающаяся на данный момент наиболее состоятельной. Изучив образцы, привезенные с Луны, ученые склоняются к выводу, что наш спутник — это всего лишь огромный осколок Земли. Примерно четыре миллиарда лет назад в то место, где сейчас находится Тихий океан, ударила другая планета, размером с Марс. Отколовшийся осколок удалился на некоторое расстояние и остановился, удерживаемый гравитацией Земли.
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