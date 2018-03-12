Что происходит внутри Юпитера

Специалисты НАСА отчитались о новых данных о странных процессах, происходящих в самом центре Юпитера. Эту информацию на Землю передал аппарат Juno. Оказывается, Юпитер еще более сложен, чем казалось ученым до настоящего момента.

Великое красное пятно Юпитера — огромный ураган, бушующий уже несколько веков, проникает и в самые недра планеты. Это оказывает существенное влияние на гравитационное поле Юпитера.

DNPmag

Исследователи с удивлением обнаружили, что гравитационное поле Юпитера асимметрично по направлению с севера на юг. Более того, газовое ядро планеты ведет себя как твердое тело и это пока тоже не объяснимо.

Да и на поверхности Юпитера есть, чему удивиться. Циклоны в атмосфере планеты складываются в определенные паттерны узоров, которые повторяются каждые два десятка лет. Почему так происходит, никто не понимает.