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Что происходит внутри Юпитера
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Что происходит внутри Юпитера 

Don't Panic 12 марта 2018
Фото: Don't Panic
Специалисты НАСА отчитались о новых данных о странных процессах, происходящих в самом центре Юпитера. Эту информацию на Землю передал аппарат Juno. Оказывается, Юпитер еще более сложен, чем казалось ученым до настоящего момента.
Великое красное пятно Юпитера — огромный ураган, бушующий уже несколько веков, проникает и в самые недра планеты. Это оказывает существенное влияние на гравитационное поле Юпитера.
DNPmag
Исследователи с удивлением обнаружили, что гравитационное поле Юпитера асимметрично по направлению с севера на юг. Более того, газовое ядро планеты ведет себя как твердое тело и это пока тоже не объяснимо.
Да и на поверхности Юпитера есть, чему удивиться. Циклоны в атмосфере планеты складываются в определенные паттерны узоров, которые повторяются каждые два десятка лет. Почему так происходит, никто не понимает.
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