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Где на самом деле родился Уинстон Черчилль
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Где на самом деле родился Уинстон Черчилль 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: Wikipedia
Распространено мнение, что известный английский политик родился на дискотеке в женском туалете.
Есть еще версия, что произошло это в женской раздевалке на дамских пальто, сваленных в кучу. В это есть доля правды. Но только доля.
Будущие родители Уинстона Черчилля после свадьбы поселились в Бленхеймском дворце, там же должен был родиться первенец.
На 29 ноября во дворце планировался ежегодный бал в честь святого Андрея, из-за беременности леди Черчилль его не стали отменять. Хозяйка дворца, разумеется, присутствовала на балу, а когда вечер был в самом разгаре, у нее начались схватки.
Процесс был настолько стремительным, что до своей спальни она дойти не смогла, и ее отвели в ближайшую комнату. Там-то и появился на свет знаменитый английский политик, проживший 90 лет.
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