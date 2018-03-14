Почему мы никогда не встретим инопланетян

Статистически вероятность существования внеземной цивилизации довольно высока. Так почему же мы до сих пор не встретили ни одного живого существа? Только Млечный Путь содержит от одного до четырех миллиардов планет, в значительной степени напоминающих Землю. А во вселенной еще 100 миллиардов галактик, каждая из которых, в среднем, может похвастать тысячью миллиардов звезд. Триллионы и триллионы обитаемых планет! Непростое дельце

На самом деле, подавляющее большинство современных ученых считают, что жизнь на Земле появилась благодаря уникальному совпадению бесчисленного количества факторов. Шансы на то, что подобный трюк в точности повторится еще разок стремятся к нулю. Конспирологическая теория

Есть в научной среде и сообщество, вполне серьезно рассматривающее возможность существования некой древней сверхцивилизации, которая контролирует Вселенную. Когда население какой-либо планеты развивается до освоения космоса, не желающие конкуренции пришельцы ее просто уничтожают. Круг общения

А может быть, разумные формы жизни уже натыкались на Землю. Посмотрели, что происходит, увидели пару последних войн, разочаровались и отправились восвояси. И теперь наша планета значится во всех межзвездных каталогах, как неприятное и опасное место. Что, кстати, во многом не является преувеличением. Время и расстояние

До ближайшей после Солнца звезды, Проксима Центавра, Helios 2 будет лететь целых 18 000 лет. А это, на минуточку, самый современный космический корабль человечества. Расстояния во Вселенной слишком огромны, чтобы рассчитывать на межзвездных гостей. Внутренний космос

Знаменитый футурист Джон Смарт предположил, что высокоразвитые космические цивилизации когда-то существовали в нашей Вселенной. А потом взяли и переехали в местечко получше — Смарт называет таковым Черные дыры. Эмиграция в пределы внутреннего космоса раскрывает огромный потенциал для технологически совершенной расы: передвижения выше скорости света, телепортация, бесконечный источник энергии. Проблема идентификации

Платон определял человека как двуногое, бескрылое существо, лишенное перьев и способное к познанию. Оценочные категории великого мыслителя до сих пор входят в базовую ориентацию среднего обывателя: внеземную цивилизацию мы подсознательно воспринимаем похожей на земную. Но что, если где-то далеко-далеко во Вселенной существует раса сверхразумных камней? Может быть, контакт уже состоялся — человек этого просто не понял. Суицидальные наклонности

Палеонтолог Питер Уорд предложил забавную до дрожи гипотезу. Согласно ей, каждый сложный разумный организм запрограммирован природой на саморазрушение. Эти часы судного дня нужны для того, чтобы планета могла избежать неминуемого дисбаланса, вносимого чрезмерно доминирующим видом. Уорд даже заявил, будто бы прошлое Земли уже имеет наглядный пример саморегуляции видов. В частности, ледниковый период мог быть вызван слишком большим количеством растений, которые стали поглощать чрезмерное количество углекислого газа.

Глобальное же похолодание привело к гибели лишней флоры: можно сказать, что цветочки сами нажали на курок. Логически гипотеза Уорда вполне состоятельна — наши же суицидальные наклонности проявятся задолго до первой встречи с инопланетянами.