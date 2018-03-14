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Получено реальное подтверждение сверхсилы монахов
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Гималайские монахи показали сверхсилы ученым 

Don't Panic 14 марта 2018
Гарвардские ученые впервые в истории получили фактическое подтверждение сверхсил гималайских монахов. Начало исследованию было положено еще в 1985 году профессором медицины Гарвардского университета Гербертом Бенсоном, считавшим непреложным сам факт существования сверхъестественных способностей у буддийских монахов.
Видео, на котором тибетские монахи сушат простыни температурой собственного тела, считалось одним из главных доказательств исключительных способностей человеческого тела. Кроме того, исследователи провели несколько экспериментов над монахами индийского штата Сикким: оказалось, что достигшие высшего уровня посвящения ламы умеют замедлять обмен веществ на целых 64%.
В буддизме существование сверхспособностей считается само собой разумеющимся. Добиться полного контроля над организмом помогает постоянная практика медитаций — зачастую монахи посвящают ей всю жизнь.
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