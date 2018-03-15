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Правильный подход, или главные заблуждения об алкоголе
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Главные заблуждения об алкоголе 

Anews 15 марта 2018
Фото: Anews
Большинство граждан неразумно подходят к употреблению алкоголя, что чревато неприятными последствиями. Чтобы сделать безопаснее прием спиртного стоит избавиться от нескольких привычек, неэффективность которых подтвердили ученые.

Градус

Бытует мнение, что понижения градуса может вызвать сильное похмелье, однако любое смешивание спиртного вызовет неприятные последствия. Поэтому стоит отказаться от употребления разных видов алкоголя в один вечер.

Закуска

Принято полагать, что благодаря закуске похмелье может чувствоваться гораздо слабее, однако еда только откладывает эффект от приема алкоголя. Из-за закуски человек не чувствует уровень опьянения и может превысить свою норму, но в конце концов спиртное неизбежно окажется в крови. Особенно опасным является сочетание спиртного и жирных мясных блюд, что создает высокую нагрузку на печень.

Согревающее действие

После выпитого спиртного кажется, что телу становится теплее и это возможно только потому, что алкоголь расширяет сосуды. Согреться благодаря этому можно, только если выпивать в теплом помещении. При этом пить фактически любой алкоголь на морозе весьма опасно для жизни человека.

Сало

Считается, что съеденный перед застольем кусочек сала поможет дольше не пьянеть, и этим способом якобы пользовались советские разведчики. Чтобы не чувствовать опьянения, в действительности понадобится слишком много сала, а похмелье в итоге все равно настигнет индивида и будет отвечать объему выпитого.

Калорийность

На самом деле спирт не калориен, а в качестве топлива он дает много энергии организму, однако человек попросту не может ее усвоить. Стоит учитывать, что некоторый алкоголь содержит в своем составе сахар, от которого и возникает проблема лишнего веса.

Обезвоживание

Многие предпочитают пить в ходе застолья больше воды, которая якобы поможет предотвратить обезвоживание и облегчит похмелье. Однако из-за опьянения возникает проблема неправильного распределения жидкости в организме, что можно решить, выпив несколько стаканов минеральной воды после пробуждения.
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