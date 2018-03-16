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Эксперимент, из-за которого дети перестали говорить
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Эксперимент, из-за которого дети перестали говорить 

Anews 16 марта 2018
Фото: Anews
В 1939 году ученые из Университета Айовы решили организовать эксперимент, который оказался направлен на изучение влияния оценочных суждений на беглость речи непосредственно у детей. Подопытными выбрали 22 воспитанника приюта, жизнь которых после эксперимента была разрушена.
В рамках работы 22 ребенка оказались поделены на две равные группы, когда первая должна была посещать хорошего врача, а вторая — плохого. В первой из них специалист помогал детям правильно говорить, исправить дефекты речи у тех, кто в этом нуждался. Их мотивировали и постоянно хвалили, поэтому у этих детей были хорошие результаты и все проблемы с речью быстро решались.
Во второй группе детей критиковали за малейшую провинность, постоянно кричали и оскорбляли их. Врач уверял детей, что у них ничего не получился и они полностью безнадежны, поэтому им даже не стоит пытаться что-либо исправить. В итоге даже те дети, у которых не было проблем с речью, отказывались говорить, а с возрастом проблем лишь усугубилась. Эксперимент растянули 5 месяцев, и в течение этого срока дети из первой группы показывали отличные результаты в борьбе с дефектами речи. Они стали увереннее в себе, и эксперимент лишь улучшил их жизнь. Однако дети из второй группы страдали от бесчеловечного обращения и их некому было защитить, поскольку они не имели родственников.
Вследствие эксперимента ученые выяснили, что в раннем возрасте дети фактически впитывают в себя информацию, подобно губке. Более того, несмотря на издевательство над психикой малолетних, вклад ученых в науку считается неоценимым. За разрушенные жизни спустя годы детям из второй группы была предоставлена моральная компенсация.
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