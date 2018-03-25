Открыты курсы языка клингонов из «Звездного пути»

Вымышленная цивилизация клингонов из "Звездного пути" общалась на своем языке. С 2015 года фанаты старательно разрабатывали систему, благодаря которой его может освоить каждый желающий. Ребята не зря тратили время — они составили программу, в которую входят изучение базовой лексики и фонетики клингонского.

Этот курс теперь доступен для обучения на сервисе иностранных языков Duolingo.

Стоит отметить, что популяризацией языка цивилизации клингонов занимаются уже давно: в Америке еще с начала 90-х существует Институт клингонского языка, где обученные люди занимаются переводом книг на этот вымышленный язык.