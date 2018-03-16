Что Третий рейх искал на далеких планетах

Третий рейх был в вечном поиске сверхсил и сверхвозможностей — как в нашем мире, так и за его пределами. Одним из таких направлений была Доктрина вечного льда: поиск истины в космосе. В середине 1925 года никому не известный доселе инженер Ганс Гербигер разослал во все университеты пространное сообщение: «Выбор необходимо сделать сейчас: с нами или против нас! В то время как Гитлер очистит политику, Ганс Гербигер сметет с лица земли все лживые науки. Доктрина вечного льда будет знаком возрождения немецкого народа». Кто мог знать, что так начиналась одиозная Доктрина вечного льда, которая привела в восторг самого фюрера, решившего поискать правды на далеких планетах.

Мировой лед

В основу своей теории Гербигер совершенно безосновательно положил извечную борьбу двух начал, льда и пламени. Инженер отчего-то считал, будто силы притяжения и отталкивания пронизывают всю систему Вселенной.

Начало мира

Не был упущен и процесс становления нашего мира. Гербигер рассказывал о гипотетическом существовании некоего огромного огненного тела, гораздо большего Солнца. И вот в это тело внезапно откуда ни возьмись прилетело другое тело, на сей раз состоящее из льда. Ледяная планета пробилась в самую глубь раскаленного небесного тела, что привело к взрыву последнего. Фрагменты Сверхсолнца разлетелись по всей Вселенной, превратившись в другие планеты, спутники, астероиды и кометы. Звезда уменьшилась и превратилась в наше Солнце.

Десятки планет на небосводе

И это еще не все. Гербигер уверял, будто изначально в нашей системе существовало целых тридцать планет. Большей части не повезло оказаться неподалеку от Солнца, которое со временем их и поглотило. Пятна на Солнце были объяснены как раз падением этих древних планет.

Ледяные миры

Гербигер, а следом за ним и вся «просвещенная» немецкая общественность, верили в то, что все планеты во Вселенной (Земля в том числе) изначально состояли только из льда. Нам повезло, поскольку частица древнего Сверхсолнца попала в центр Земли, растопила лед и тем самым инициировала зарождение жизни. Млечный Путь в этой странной системе мира объяснялся лишь как крохотные частицы льда, болтающиеся на окраине Солнечной системы.

Луны-убийцы

Особое внимание в теории Вечного льда уделялось лунам. Да, вы не ослышались: Гербигер считал, будто в древние времена на Землю уже упали три луны. Каждая таким образом завершала цикл эволюционного развития биологических видов: первая луна уничтожила динозавров, вторая почти уничтожила неких пралюдей, великанов с психофизическими способностями.

Золотая эпоха

Почти — потому что некоторые великаны выжили. Когда подходила к концу эпоха третьей луны, они поднялись на поверхность и передали свои знания людям. Гербигер полагал, что это и была главная эпоха человечества, период расцвета нашей цивилизации. Окончилось все вновь падением луны и Всемирным потопом.

НСДАП и лед

В 1925 году антинаучная теория Гербигера также пережила расцвет. Дело в том, что хитрый космолог увязал в своей работе и людей: нордические арийцы по Гербигеру представляли собой племена тех, кто получил древнее знание пралюдей. Все остальные же объявлялись исконными противниками «настоящих арийцев», а значит подлежали уничтожению. Само собой, в те времена совершенно бредовая теория зашла арийцам Третьего Рейха как родная.

Поиски в небе

Доктрину Гербигера принялись преподавать в школах обязательным предметом. Особенное внимание Теории Вечного льда придавали сотрудники печально известной Ahnenerbe: приняв за чистую монету выдумки доморощенного ученого, немцы высылали этнографические и археологические экспедиции по всему свету. Особое отделение этой организации занималось поисками доказательств доктрины в небе — классифицировали пролетающие мимо метеориты, пытаясь понять, какой именно планете они принадлежали раньше.

Наши дни

Интерес к совершенно бредовому учению Гербигера у немцев угас уже в конце проигранной войны. Зато сегодня доктрина Вечного льда имеет адептов по всему миру: люди вполне уверены в неумолимом притяжении космических тел и с тревогой поглядывают в небеса, ожидая, не упадет ли Луна на Землю уже в четвёртый раз.