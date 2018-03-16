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На картине Микеланджело нашли его автопортрет
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На картине Микеланджело нашли его автопортрет 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: wikipedia.org
Предполагаемый карикатурный автопортрет замаскирован в складках платья поэтессы Виктории Колонны, с которой Микеланджело связывала близкая дружба. Картина выполнена в 1525 году и хранится теперь в Британском музее в Лондоне. На ней поэтесса изображена по пояс в сидячем положении, а в углу между складками платья Колонны исследователи обнаружили мужскую фигуру, наклонившуюся вперед. Создается впечатление, что этот мужчина и пишет картину.
Считается, что этот автопортрет — своеобразный автограф Микеланджело. Мастер делал так и раньше, например, самый известный замаскированный автопортрет художника находится на фреске "Страшный суд" в Сикстинской капелле: его размытый лик можно заметить на содранной коже в руках святого Варфоломея.
Подробное изучение рисунка позволит исследователям узнать больше о том, как выглядел Микеланджело в то время, а также судить о состоянии духа художника.
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