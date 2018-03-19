Ещё
Какой была интимная жизнь в Древней Руси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какой была интимная жизнь в Древней Руси 

Умная 19 марта 2018
Фото: Умная
Существует расхожий миф о том, что в старину «секса на Руси не было». В то же время имеется достаточно свидетельств, опровергающих это представление. Другое дело, что любовная жизнь наших предков, особенно в христианскую эпоху, имела свои особенности.

Интим в языческую эпоху

Исторические источники сохранили слишком мало сведений о жизни наших предков в языческие времена, но есть основания полагать, что интимная жизнь древних славян была достаточно «вольной». Проявления телесности и сексуальности не подавлялись, вещи, имеющие отношение к интиму, обычно назывались своими именами.
Неизвестно, существовал ли на дохристианской Руси повсеместный разврат, как пытаются это представить некоторые исследователи, но многие славянские ритуалы носили «эротический» характер.
Так, существовал фаллический культ, связанный с Ярилой — богом Солнца. Половые органы символизировали животворящую силу, плодородие. Поэтому все, что имело отношение к интиму, выглядело совершенно естественным.
Например, во время игрищ на Ивана Купалу (этот праздник отмечался еще в языческие времена) девушки так высоко прыгали через костер, что у них оголялись интимные места. Впоследствии священнослужители попытались запретить эту традицию, объясняя, что «тут есть мужам и отрокам великое падение на девичье шатание».
Должны ли были девушки вступать в брак девственницами? Источники говорят разное. В частности, в VIII-Х столетиях бытовала традиция: за день до свадьбы невесту лишали девственности волхвы. Обряд обычно происходил в бане. Лишь в 967 году киевский князь Святослав запретил этот ритуал, передав обязанность дефлорировать молодых жен их законным мужьям. Впрочем, еще его мать, княгиня Ольга, стала первым на Руси поборником нравственности: в 953 году ею был издан указ о денежной или вещевой компенсации за отсутствие девственности, которую должна была заплатить мужу жена или ее родственники.
Когда новобрачная отправлялась после свадьбы в дом мужа, ее провожали соромницкими песнями, в которых подробно и без экивоков описывались события будущей брачной ночи.

Как церковь относилась к интимным отношениям

С приходом христианства был установлен целый институт различных табу. Церковь пыталась бороться с животным началом в человеке, объявив, в частности, все, что относилось к интимным радостям, «срамным» и «бесовским». Пастве активно внушалось, что половые отношения должны служить лишь цели зачатия детей. Не дозволялись иные виды интима, кроме классических, например, запрещались ласки языком и руками. Строго табуировались любовные позы. Не следовало заниматься любовью в положении стоя, так как считалось, что в такой позе сложно зачать ребенка: разрешалась лишь так называемая «миссионерская» поза — мужчина лежит на женщине лицом к лицу, при этом она должна лежать неподвижно, как бревно. Не допускалось проводить половые акты в воде — тех, кто этим занимался, объявляли колдунами и ведьмами.
Но это еще не все. Не разрешалось жить половой жизнью в постные дни, а «разрешенных» дней оставалось не более 50 в году. Причем в день не допускалось более одного «соития».
В норме женщина должна была испытывать отвращение к половым отношениям. Тогда она считалась «доброй женой». Это привело к тому, что некоторые женщины видели в сексуальных отношениях в браке лишь тягостную обязанность, а не средство для достижения близости и удовольствия.
Церковные деятели пытались бороться и с приемом противозачаточных средств, в роли которых выступали в основном различные травяные отвары. Попытки избавиться от беременности нарекли «убивством тяжким». Знахарок и повитух, которые помогали в этом женщинам, активно преследовали.
Тем не менее, конечно, все эти запреты не слишком-то строго соблюдались: в допетровскую эпоху, например, на Руси была распространена пословица «Грех — когда ноги вверх, а опустил — Бог простил». К гомосексуальным связям, кстати, также относились довольно спокойно. Бытовали они даже среди монахов.
По словам этнографа Николая Гальковского, к XVI веку «простой народ погряз в разврате, а вельможи изощрялись в противоестественных формах этого греха при попустительстве, а то и двойственной позиции церкви».
Распространенными практиками в русских семьях являлись снохачество и интимные отношения между тещами и зятьями. Дело в том, что молодоженам часто было по 13-15 лет, вот они и набирались опыта от старших партнеров. Максимальным наказанием за «семейный разврат» являлось церковное покаяние, тогда как другие виды прелюбодейства карались каторгой.
Бани вплоть до указа Екатерины II в 1784 году были общими для мужчин и женщин, и играли роль неофициальных борделей. Часто люди «блудили» именно в банях, и далеко не всегда это были супружеские пары. Свадьбы отмечали по нескольку дней, и когда участники доходили до кондиции, это нередко сопровождалось «свальным грехом».
Сейчас же многое в данном вопросе изменилось кардинальным образом, и многое из того, что было принято тогда, кажется нам странным.
Умная: последние новости
Когда женщины стали скрывать грудь одеждой Почему знатные русские женщины жили отдельно от мужчин Почему на Руси знатные русские женщины жили отдельно от мужчин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение