Как появляются «Стивы»

Не так давно энтузиасты по изучению полярных сияний обнаружили новое свечение. Необычное явление решено было назвать "Стивом". Год спустя ученые выяснили, как оно возникает.

Изучением нового свечения занялась группа ученых из НАСА , возглавляемая Лиз МакДональд. Исследователи просмотрели снимки "Стивов", предоставленные различными фотографами, и пришли к выводу, что явление возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли — как и у полярного сияния.

Однако, в отличие от северного сияния, которое имеет овальную форму и окрашено в синий, зеленый и красный цвета, "Стив" — это фиолетовая вертикальная полоса, рассекающая небо от 20 минут до часа.

Свечение возникает в более низких широтах, чем полярное сияние, поэтому ученые полагают, что дальнейшее изучение "Стивов" с Земли и со спутников поможет узнать больше о его природе и процессах, происходящих в ионосфере и магнитосфере нашей планеты.

На самом деле, об этом явлении известно с 70-х годов прошлого столетия, но только благодаря энтузиастам удалось выяснить, что его можно наблюдать и с Земли.

Название "Стив", которое год назад в шутку предложили астрономы-любители, учеными решено было закрепить за необычным свечением официально.