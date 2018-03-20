Какой подвиг совершили 40 мучеников

Имена множества древнехристианских мучеников и исповедников история не сохранила, они ведомы только увенчавшему их подвиг Небесному Отцу.

Но всю доблестную Севастийскую дружину, которую Церковь прославляет сегодня, мы знаем поименно и можем взывать:

«Да молят Всемилостивого Творца о нас, немощных, святые мученики Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдит, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий».

Подвиг на Севастийском озере свершился в начале IV века. Нечестивый Ликиний, соправитель равноапостольного императора Константина Великого, задумал «очистить» свою армию от последователей Спасителя, заставить их поклониться языческим кумирам.

В то время в одном армянском городе Севастии была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, их заключили в темницу. Войны предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет!».

Их было сорок — красивых, сильных, мужественных. Но крепость и красота их тел меркли в сравнении с силой и бессмертной красотой их душ.

Язычники всячески пытались соблазнить их уговорами, угрозами и пытками. Но снова и снова палачи слышали в ответ: «Не найдете нас ни робкими, ни привязанными к жизни, ни легко приводимыми в ужас. По любви к Богу мы готовы претерпеть колесование, сожжение и принять всякий род истязаний».

Тогда святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. И вот вера одного из каппадокийцев дрогнула. Беглец, ступив на порог бани, тут же упал замертво — плоть его распалась, не выдержав мгновенного перехода от мороза к жаре.

Посреди ночи вдруг стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и с криком: «И я — христианин!», бросился к мученикам.

Стоя в воде он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, что воины-христиане не только не замерзли, но, по-видимому, даже отогрелись.

Тогда мучители молотами перебили им голени и побросали в огонь, а потом обугленные кости мучеников сбросили в реку. Через три дня мученики явились епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем подвиге. Еп. Пётр собрал их кости и с честью похоронил.