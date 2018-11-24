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Тест на знание реального значения известных слов 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"
Не секрет, что в русском, как в любом живом и постоянно развивающемся языке, много заимствованных слов. В них, как в зеркале, отражается история контактов с другими народами.
Вместе с христианством на Русь пришли греческий и латынь, монгольское нашествие и торговые контакты со странами Востока оставили множество тюркских слов, эпоха преобразований Петра Первого принесла термины из голландского, немецкого, французского языков.
Некоторые слова давно употребляются не в прямом значении и в дословном переводе имеют совершенно другой смысл. Сегодня иногда даже сложно представить, какой путь прошло то или иное слово, чтобы занять определенное место в нашем лексиконе.
А вы знаете, кто такой адмирал и что на самом деле означает простое слово "огурец"?
Предлагаем вам пройти наш тест и попробовать угадать первоначальное значение распространенных слов.
Истории , Тесты
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