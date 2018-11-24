Тест на знание реального значения известных слов

Фото: Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"

Не секрет, что в русском, как в любом живом и постоянно развивающемся языке, много заимствованных слов. В них, как в зеркале, отражается история контактов с другими народами.

Вместе с христианством на Русь пришли греческий и латынь, монгольское нашествие и торговые контакты со странами Востока оставили множество тюркских слов, эпоха преобразований Петра Первого принесла термины из голландского, немецкого, французского языков.

Некоторые слова давно употребляются не в прямом значении и в дословном переводе имеют совершенно другой смысл. Сегодня иногда даже сложно представить, какой путь прошло то или иное слово, чтобы занять определенное место в нашем лексиконе.

А вы знаете, кто такой адмирал и что на самом деле означает простое слово "огурец"?

Предлагаем вам пройти наш тест и попробовать угадать первоначальное значение распространенных слов.