Тест: угадайте реальное значение известных слов 

Не секрет, что в русском, как в любом живом и постоянно развивающемся языке, много заимствованных слов. В них, как в зеркале, отражается история контактов с другими народами.
Вместе с христианством на Русь пришли греческий и латынь, монгольское нашествие и торговые контакты со странами Востока оставили множество тюркских слов, эпоха преобразований Петра Первого принесла термины из голландского, немецкого, французского языков.
Некоторые слова давно употребляются не в прямом значении и в дословном переводе имеют совершенно другой смысл. Пройдите наш тест и попробуйте угадать первоначальное значение распространенных слов.