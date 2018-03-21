Тест: угадайте реальное значение известных слов

Фото: Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"

Не секрет, что в русском, как в любом живом и постоянно развивающемся языке, много заимствованных слов. В них, как в зеркале, отражается история контактов с другими народами.

Вместе с христианством на Русь пришли греческий и латынь, монгольское нашествие и торговые контакты со странами Востока оставили множество тюркских слов, эпоха преобразований Петра Первого принесла термины из голландского, немецкого, французского языков.