Тест на знание не самых распространенных животных

Животный мир нашей планеты удивительно богат и разнообразен. Большинство людей знают о животных довольно много. Конечно, если мы говорим о самых известных представителях. Но в действительности, об огромном количестве зверей мы никогда не слышали и, тем более, никогда их не видели. Удивительно, но зоологи продолжают открывать новые виды животных. А также узнают все новые факты о привычках и образе жизни уже существующих.

Некоторые из них умиляют и приводят в восторг, некоторые — пугают и даже вызывают отвращение, но все они нужны нашей планете. Каждый из этих животных обладает собственным характером, уникальными повадками и необычной внешностью.

А вы сможете отличить ехидну от сумчатого крота? И знали ли вы о существовании рыбы-пениса?

Предлагаем вам пройти наш тест и познакомиться с самыми поразительными живыми созданиями нашей планеты.