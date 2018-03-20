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Голоса китов меняются с возрастом
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Голоса китов меняются с возрастом 

Рамблер 20 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Американские биологи выяснили, что у китов, как и у людей, голоса с возрастом изменяются. Чтобы определить это, ученые проанализировали 986 записей звуков 49 североатлантических китов в возрасте от месяца до 37 лет, сообщает портал vokrugsveta.ru.
Молодые киты издают более короткие и не очень разборчивые звуки, с возрастом же они становятся более четкие и продолжительные. Самые заметные изменения в "речи" млекопитающих происходят между первым и вторым годами жизни: к этому времени звуки становятся похожи на сигналы взрослых животных, хотя и сохраняют некоторую хаотичность. Однако голоса китов меняются на протяжение всей их жизни. По их частоте и длительности специалисты могут определить вес, размер и физическое состояние млекопитающих.
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