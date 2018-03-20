Голоса китов меняются с возрастом

Американские биологи выяснили, что у китов, как и у людей, голоса с возрастом изменяются. Чтобы определить это, ученые проанализировали 986 записей звуков 49 североатлантических китов в возрасте от месяца до 37 лет, сообщает портал vokrugsveta.ru.

Молодые киты издают более короткие и не очень разборчивые звуки, с возрастом же они становятся более четкие и продолжительные. Самые заметные изменения в "речи" млекопитающих происходят между первым и вторым годами жизни: к этому времени звуки становятся похожи на сигналы взрослых животных, хотя и сохраняют некоторую хаотичность. Однако голоса китов меняются на протяжение всей их жизни. По их частоте и длительности специалисты могут определить вес, размер и физическое состояние млекопитающих.