История подвязок, самого волнующего аксессуара

Женские подвязки в течение столетий постепенно превращались в фетиш, символ победы в любви. Историк моды Марьяна Скуратовская приоткрывает завесу времен над этим пикантным предметом гардероба, который в разные века был и символом верности, и инструментом соблазнения, и даже способом выразить свои политические убеждения.

Чтобы почувствовать себя особенно элегантной, достаточно под самый повседневный костюм надеть чулки; совет старый, но испытанный. Впрочем, почему старый? Ведь колготки вошли в нашу жизнь не так уж и давно — что такое каких-то полвека по сравнению с историей, нашей и нашего костюма? А раньше и выбора не было — чулки, самые разнообразные чулки… и подвязки. Кстати, на последние обращают до обидного мало внимания и, если уж углубляются в историю белья, обычно пишут о самих чулках, лишь вскользь упоминая о том, что их поддерживало.

А ведь у подвязок своя и, заметим, славная история. Если не обращать на них внимания, они могут обидеться и покинуть вас в самый неподходящий момент. И тогда — конфуз! Правда, в очень редких случаях такая ситуация может обернуться неожиданно…

Давным-давно некая английская графиня танцевала на празднике, и с ее ноги слетела подвязка для чулка. Заметив, как смеются некоторые из гостей, сам король поднял подвязку и сказал: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». А затем добавил, что вскоре он поднимет подвязку до таких высот, что все сами почтут за честь ее надеть. Слово король сдержал и основал орден Подвязки — высший рыцарский орден Британии.

Есть и другие версии легенды — мол, однажды королева возвращалась из покоев короля в свои собственные, а он, когда отправился к ней, увидел лежавшую на полу голубую подвязку. Слуга прошел мимо и не нагнулся, чтобы поднять ее. Тогда король, который решил, что это вещица его жены, велел немедленно принести подвязку и объявил, что, несмотря на такое пренебрежение, придет время, когда все будут ее почитать. А знаменитую фразу, ставшую девизом ордена, якобы произнесла королева, отвечая мужу на вопрос, что же подумают о ней люди, если будут знать, что она вот так легкомысленно теряет свои подвязки.

Что бы ни послужило поводом для основания рыцарского ордена (а есть и еще варианты), он существует уже более шестисот лет. Подвязку, самый старинный его знак, мужчины надевают на левую ногу, под колено. Правда, дамы, которых со временем тоже стали туда принимать, поступают с присущей им скромностью и надевают подвязку на левую руку выше локтя. Сейчас это бархатные ленты темно-синего цвета, на которых золотом вышит девиз. А когда-то их украшали куда богаче, даже драгоценными камнями.

Словом, деталь туалета, которая удостоилась стать символом старейшего ордена в мире, заслуживает нашего внимания, правда?

Когда в Средние века мужчины носили на ногах длинные плотные чулки, по сути заменявшие штаны, их, конечно же, нужно было как-то закреплять, чтобы они не сползали. Потому в верхней кромке «шоссов» и по краю верхней одежды проделывали дырочки и продевали в них кожаные или шелковые шнурки, присоединяя одно к другому — это уже и были, по сути, подвязки. Носили подобное и женщины, разве что у них все это пряталось под длинными одеяниями. Был вариант, когда чулки крепили не к одежде, а к поясу. Да-да, это был прообраз всем нам хорошо знакомой конструкции, пояса для чулок. И наконец, самый старый вариант — ноги, обмотанные полосами ткани, а поверх них, чтобы закрепить обмотку, шнурки.

Позднее, когда в мужской одежде чулки и штаны полностью разделились, чулки продолжали поддерживать подвязкой «крест-накрест».

Именно в таком виде щеголял самодовольный Мальволио в шекспировской «Двенадцатой ночи». Бедняга перестарался и затянул подвязки слишком туго…

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Нарядную ленту, обычно шелковую, оборачивали вокруг ноги, сзади концы перекрещивали, а затем либо сбоку, либо спереди связывали в бант. Шелковые чулки с вышивкой, пышные банты подвязок — мужчины кокетничали даже более смело, чем женщины!

А женщины тоже пользовались подобными подвязками, вот только их никто не видел — женские ножки скрывались под длинными и, начиная с XVI века, весьма пышными юбками. Впрочем, почему это «никто»? Мужья и возлюбленные!

Женские подвязки в течение столетий постепенно превращались в фетиш, символ победы в любви. Плотской любви — ведь их надевали около колена, там, куда путь был заказан всем, кроме избранных. Это мужские были смело выставлены напоказ, а вот женские — скрыты. Чулки на желанных ножках можно было рассмотреть и при движении, например в танце, а вот увидеть подвязку или даже завладеть ей… Только если дама сама это позволит, и ситуация эта явно будет пикантной.

Поэтому неудивительно, что иногда подвязки украшали вышивкой — то мог быть изящный рисунок (порой откровенный) и надпись со смыслом, поощряющая или, наоборот, охлаждающая чьи-нибудь слишком пылкие намерения, демонстрирующая верность или, наоборот, ветреность: «Вместе навсегда!» или «Умру там, где живу», «Мое сердце занято».

Да что там, иногда на подвязках находили себе место пристрастия вовсе не любовные, а политические. «Красавчик принц Чарли», претендент на британский трон, не смог в середине XVIII века отнять его у Ганноверской династии и вернуть Стюартам, но последователей и поклонников, а также поклонниц у него было множество. «Наш принц — храбрец» и «Наше дело — правое» — кто знает, может, обладательницам подвязок с такими надписями грозили в свое время серьезные неприятности, ведь тут уже пахло государственной изменой… Но, должно быть, в область, где красовались подобные подвязки, допускали только проверенных людей!

Учитывая деликатную и привлекательную роль подвязок, неудивительно, что появилось множество традиций, с ними связанных. Скажем, подвязка невесты символизировала удачу и, в частности, плодовитость. И если сегодня незамужние девушки на свадьбе подруги ждут букета невесты, то молодым людям нужна вещь куда более интимная — да-да, подвязка. Этому обычаю уже не одно столетие, и хорошо, что невеста в результате стала снимать подвязку сама и бросать в толпу — а то ведь раньше и сами снимали…

В книге Розмари Хоторн, одной британской леди, которая уже много лет коллекционирует нижнее белье и изучает его историю, упоминается традиция, существовавшая еще в начале XX века в одной шотландской деревне — если младшая сестра выходила замуж раньше старшей, то на свадьбе старшая должна была быть в зеленых подвязках. Любой мужчина, которому во время свадебных игрищ, порой весьма не невинных, удалось бы снять эти подвязки, мог потом на ней жениться. А вот надо было выходить замуж раньше, чем шустрая младшая…

А почему в наши дни подвязка невесты зачастую голубая? Голубой цвет, цвет девы Марии, символизирует чистоту и невинность. О, сколько знаменитых свадеб мы можем посмотреть по телевизору, прочитать о них в интернете или в книгах! Свадебные наряды невест — актрис, аристократок и прочих звезд — рассматриваются в мельчайших деталях, так же как их украшения, букеты, свадебные тиары, фаты и т.д. А вот о подвязках пресса умалчивает. И правильно. Слишком уж интимная деталь.

Но вернемся к истории. Итак, сначала шнурок, затем лента, затем…

Все еще формально лента, но уже усовершенствованная — чтобы подвязка не врезалась в ногу, ее делали из нескольких слоев ткани и простегивали. А к концу XVIII века изобрели подвязки с пружинками. Они были, конечно, еще более плотными, зато надежно сидели на ноге. Так что, когда в 1791 году женился герцог Йоркский, то в честь этого события были выпущены новомодные пружинные подвязки ярко-красного цвета под названием «Румянец герцогини». А еще предлагались подвязки вязаные — более мягкие, пусть и не такие надежные.

К 1830-м годам «некоторые леди прикрепляют к низу корсета два треугольных кусочка эластичной материи, от каждого из которых тянутся по две тесемки, они пропускаются через петлю из ленты, прикрепленную к чулкам, что делает подвязки излишними». До хорошо известного нам пояса (или корсета, или комбинации — на ваш вкус) с резинками осталось совсем немного.

К середине XIX века люди покорили, наконец, капризный каучук, изобретя процесс вулканизации резины, и появилась «резинка» в современном смысле этого слова. Использовался и хлопок, и лен, и шерсть, активно применялись изобретенные тогда же искусственные красители, резинки делались не только однотонными, но и узорчатыми — словом, было из чего выбрать! И из чего сшить себе новые подвязки. Ну или не тратить на это время, а отправиться в магазин и купить их (а заодно и пару-другую-десятую новых чулок). Подвязки из тканой резинки рекламировались не просто как удобные, хорошо держащиеся на ноге, а и как полезные — они не так сильно перетягивали ногу и нарушали кровообращение, как обычные подвязки. Оборочки, пряжки, бантики, розетки из лент — их по-прежнему можно было украсить по собственному вкусу.

Затем, в 1860-е, появилась парижская новинка — подвязки с тесемками, которые привязывались к нижней кромке корсета (как говорила Роза Бертен, модистка французской королевы Марии Антуанетты, «новое — это хорошо забытое старое» — вспомним Средние века с их пристегиванием чулок к краю одежды!).

А в конце 1870-х уже начинают появляться корсеты, в нижней части которых были специальные петли, «ушки», куда можно было вдевать резинку — эта новая модная тенденция будет очень быстро набирать обороты, вытесняя обычные подвязки. Можно было пристегивать резинки пуговицами. Можно было прикреплять их непосредственно к корсету, а можно — и к специальному поясу, который надевался поверх корсета. Ну а сами резинки? Упрятанные в чехольчики из шелка или атласа, с зажимами всевозможных форм, которые и держали чулки (хотите позолоченные? пожалуйста!), разноцветные или обманчиво-скромные черные — на любой вкус.

В 1890-х красотки из «Мулен Руж» (да и не только оттуда) лихо танцевали канкан, высоко вскидывая ноги, — можно было во всех подробностях разглядеть, что находится под юбками. Пена нижних юбок с кружевами, панталоны, черные чулки и… черные резинки-подвязки. Какая уж тут скромность!

Разнообразие было огромным — недаром конец XIX и начало XX века называются временем культа нижнего белья. Пояс для чулок мог быть мягким, например из бархата или атласа, а мог быть еще и на косточках, как корсет. На корсете могло быть множество пуговичек — резинки пристегивались к чулкам, а к остальным пуговицам пристегивались панталоны и даже нижняя юбка, так что нижнее белье, включая чулки, превращалось в единую конструкцию — зато ничего никуда не съезжало. Резинки могли составлять с корсетом одно целое, а могли быть и отстегивающимися. Резинки можно было выпустить из-под панталон, а можно было пропустить в специально сделанные на панталонах прорези. Почему именно так? Чтобы металлический зажим не соприкасался с нежной кожей и не натирал ее.

Ну а подвязка, охватывавшая ногу? Она тоже будет существовать. Когда в 1910-х юбки укоротились, то подвязки зачастую прикрепляли под коленом и делали их особо нарядными, даже сочетавшимися по цвету с остальным костюмом, — вдруг это место мелькнет при ходьбе или в танце?

А когда в 1920-х женские платья резко укоротились, а танцы стали требовать резких движений (например, чарльстон), то в разрезе высоко взлетевшего платья тоже вполне могли мелькнуть соблазнительные нарядные резинки…

Эластичные широкие пояса для чулок и грации 1950-х играли роль прежних корсетов — они и делали фигуру стройной (ну пусть хоть на время!), и поддерживали чулки.

Но прошло время пышных юбок, которые прятали под собой конструкции из оборочек, косточек и кружев, и подобные пояса отправлялись на полку в шкафу или выбрасывались — на смену им пришли простые линии 60-х, а заодно и плотно облегающие пояса с лайкрой. А 70-е привели с собой колготки, заодно призвав женщин отказаться от всех этих методов обольщения мужчин — попытка сделать талию более тонкой, себя более соблазнительной… Долой корсеты, пояса, чулки, подвязки и резинки! Долой! Да здравствует свобода!

Ну и чего мы добились? Свободы, да. А заодно и того, что чулки, которые придерживаются поясом с резинками или подвязками, не исчезли, а приобрели особый шарм, шарм прошлого. Соблазнительного прошлого. Когда женщина утром не надевала джинсы и носки или колготки и мини-юбку, а медленно и бережно натягивала тонкие чулки, а затем или пристегивала их к нарядному поясу с помощью атласных резинок, или надевала подвязки — кружево, вышивка, банты, оборки… Белье не для троллейбуса, а для лимузина. А еще лучше — кареты. Романтика, роскошь, неторопливость, нега. То, чего нам так часто не хватает сегодня.

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Словом, оставьте колготки будням. А когда захотите себя порадовать (а заодно — чего уж скрывать — и того, кому вы позволяете любоваться полоской кожи над краем чулок и трусиками), доставайте из ящика подвязки. Или пояс. И пусть это не так удобно, как колготки, зато так… кокетливо! Все мы чуть-чуть кокетки. Хотя бы иногда.