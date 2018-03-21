Гадалки и другие виды женского мошенничества в СССР

Мошенничество существовало всегда. В советское время в нашей стране тоже было немало аферистов и встречались такие виды мошенничества, в которых были задействованы исключительно женщины. «Торговка»

Изначально такое мошенничество наблюдалось на колхозных рынках: казалось бы, обычная крестьянка, предлагает ранее купленный товар из сельмага — красивую вазу или, скажем, куртку.

В советское время существовала выездная торговля; практически любой крупный универмаг должен был хотя бы раз в квартал привезти небольшую часть своего товара в ближайшие села и деревни. Тогда обрадованные колхозницы хватали все, что называется, не глядя, а уже потом, если вещь была не нужна, не подходила по размеру или требовались деньги, продавали ее и не только знакомым, но и тайком предлагали на рынках, куда вывозили свою картошку, капусту и другую сельхозпродукцию.

И горожане, покупая с рук у крестьянки случайно доставшийся ей дефицит, дома в завернутой бумаге находили лоскуты ткани, скомканные газеты, дощечки или черепки, в зависимости от того, что именно приобретали.

Позже такие торговки появились у стен всех универмагов страны. Они предлагали якобы ранее купленный в этом магазине дефицитный товар только за чуть завышенную цену. Но при передачи денег покупателю доставался совсем другой, очень похожий сверток с мусором вместо понравившихся джинсов, кроссовок, свитеров или постельного белья. В советское время в дефиците было почти все, а торговать на улице запрещалось, поэтому продавцы устраивали «спешку и суматоху» в ходе которой умело осуществляли подмену товара. «Гадалка»

Уличным гаданием обычно промышляют цыганки, хотя в тяжелые 1990-е годы на это шли и смуглые, темноглазые женщины других национальностей. Суть мошенничества проста. Из толпы народа гадалка выбирает себе жертву; обычно это юная девушка с растерянным видом или полная женщина, явно смущающаяся, когда на нее обращают внимания. Гадалка бесцеремонно хватает ее за руку, смотрит на ладонь и просит лишь монетку, ведь она уже знает, что девушку/женщину ждет любовь, деньги, замужество и счастье. Только «позолоти ручку» и все сбудется. И как только жертва достает кошелек, уйти ей уже невозможно. После получения первой монеты оказывается, что на девушке/женщине порча, проклятие, все близкие сейчас умрут, если гадалка сию минуту это не остановит. Для этого уже нужна купюра. А дальше, суженый или тайно любимый, имя которого жертва сама называет в бессознательном страхе, вот-вот женится на другой, но гадалка может его остановить. Доставай купюру и побольше, а лучше две. Через пять минут гадания жертва остается в одиночестве, с пустым кошельком и в абсолютном непонимании; что сейчас с ней было? «Потеряшка»

Этот вид мошенничества еще с советских времен существует и в наши дни. Такое можно наблюдать на всех крупных железнодорожных вокзалах страны. Как правило, к местной, на вид добросердечной женщине походит перепуганная девушка или молодая женщина с кроткими глазами и рассказывает, что она потеряла деньги или их у нее украли, как и документы, сама она вся потерянная, не знает, что делать и где переночевать. Женщина просит денег на билет домой или хотя бы на еду. В лучшем случае местная жительница отдает ей несколько купюр и уходит по своим делам. Но встречаются и такие добросердечные горожанки, которые ведут «потеряшку» к себе в дом, кормят, предлагают переночевать, а на утро не находят в квартире денег, ценных вещей и саму «жертву случайных обстоятельств». «Искательница приключений»

Этот вид мошенничества ярко представлен в советском игровом фильме «Криминальный талант» и встречался в крупных городах нашей страны со второй половины 1980-х и вплоть до 2000 годов.

Вечером в ресторане или баре внимание состоятельных мужчин привлекает дерзкая, модно одетая девица, которая всем своим видом дает понять, что она не против провести с кем-нибудь ночь, причем за просто так. Она — не проститутка, а только искательница приключений. Обрадованный кавалер, предвкушая ночь любви, так или иначе демонстрирует красавице имеющуюся у него наличность, а затем еще за столиком ресторана или в такси выпивает с алкоголем подсыпанный ею препарат, резко понижающий давление.

Мужчина теряет сознание и приходит в себя уже без денег, имевшихся ценных вещей, а порой и без документов. После угарной вечеринки отыскать дерзкую искательницу приключений, легко меняющую цвет волос, макияж и рестораны, как правило, не удается.

И это далеко не весь список мошеннических схем, в которых обычно задействованы женщины. Ведь им легче довериться и не сразу заподозришь, что под видом обычной дамы скрывается хитрая и расчетливая мошенница.