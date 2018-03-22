Как обмануть детектор лжи

Детектор лжи раньше использовали только для преступников и шпионов. Зато сегодня проверку на полиграфе могут предложить каждому — к примеру, на новой работе, если вы претендуете на хорошую должность. Но обмануть можно и машину.

Как работает тест на детекторе лжи

Тестер начнет делать наблюдения в тот момент, когда человек входит в испытательный центр. Опытный полиграф будет замечать и записывать невербальные сигналы, связанные с ложью. Самой же машиной регистрируется скорость дыхания, кровяное давление, частота пульса и пот. Более сложные полиграфы могут включать в этот список и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

Два пути

В принципе, есть два работающих способа обойти тест на полиграфе. Первый: обрести дзен и полностью отстраниться от происходящего. К сожалению, если вы не посвятили медитации большую часть жизни, то этот способ наверняка не сработает. Второй: нервничайте все время. Подавляющее большинство людей будут нервничать на проверке. Вам просто нужно заставить себя показать такие реакции, которые собьют полиграф с толку. Это не так уж сложно.

Суетитесь

Не старайтесь обрести внутреннего спокойствия. Напротив, вспомните свои самые большие ошибки, решайте сложные математические задачи в уме, вызывайте у себя стресс. Если вы беспокоитесь о конкретном вопросе, крутите его в голове постоянно. В то же время, оставайтесь внешне спокойным.

Оценка угрозы

Потратьте долю секунды перед ответом. Определите, к какому типу относится заданный вам вопрос: несущественный, релевантный или диагностический, заданный для отладки полиграфа. К несущественным относятся простые просьбы, вроде «назовите свое имя». Релевантные самые важные, к примеру «Вы знали о преступлении?». Диагностические — те, на что большинство людей должны будут ответить «да», но предпочтут соврать — «Вы уходили с работы не вовремя?» или или «Вы когда-нибудь лгали, чтобы избавиться от неприятностей?»

Крепкий орешек

Вне зависимости от типа вопроса, отвечать надо в одном ключе. Без колебаний, и уж тем более без натужных шуточек. Покажите, что готовы сотрудничать, но не будьте чрезмерно дружелюбным.

Коротко и ясно

Отвечайте «да» или «нет», когда это возможно. Не объясняйте ответы, не давайте подробностей или не давайте объяснений. Если вас попросят расширить сказанное, ответьте: «Что еще вы хотите, чтобы я сказал?» или «Мне больше нечего об этом сказать».

Нужно ли врать

Имейте в виду, что все вышеописанные советы скорее всего сделают пройденный вами тест недействительным: полиграф просто покажет нереальные результаты. В тяжелых случаях это может привести к тому, что подозревать вас в обмане будут больше.