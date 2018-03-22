Доступный секс помог одомашнить животных

Важным фактором для одомашнивания животных мог послужить тот факт, что рядом с местами обитания людей появилось много доступных половых партнеров. Такое предположение выдвинули британские и американские биологи. Кроме тог, согласно их выводам, благодаря большой плотности популяций животных, обитающих рядом с человеком, многие виды стали практиковать промискуитет — беспорядочные половые связи со многими партнерами. Статья с результатами опубликована в журнале Biology Letters.

Многие одомашненные животные в плане социального поведения разительно отличаются от ближайших диких предков. Например, характер половых отношений у собак совсем не похож на аналогичное поведение волков. Биологи выдвигали много гипотез, чтобы объяснить, почему появилось такое расхождение. В новой работе ученые из Ливерпульского и Корнеллского университетов выдвинули идею, согласно которой причиной в разнящемся поведении у волков и собак стали полиандрические отношения, то есть половая связь с несколькими самцами, ставшие следствием высокой концентрации животных.

«Если первые одомашненные животные жили в популяциях более высокой плотности, чем их дикие сородичи, то вероятность спаривания самок ранних домашних видов с несколькими партнерами увеличивается, — говорит ведущий автор работы Ардерн Хульм-Биман из Ливерпульского университета. — Следовательно, если они могли спариваться как с домашними, так и с дикими самцами, то преимущество получало семя одомашненных. Это объясняет, почему обмен генами между дикими и домашними популяциями уменьшился».

Авторы новой работы не пытаются опровергнуть тезисы, что подходящее жилище и искусственный отбор человеком были наиболее важными факторами одомашнивания. Однако они отмечают, что изменение брачного поведения было не менее важным процессом. Также они делают предположение, что этот эффект может проявляться не только в случае взаимодействия с человеком, он может отвечать и за некоторые другие ситуации, когда уменьшалась интенсивность передачи генов между близкородственными популяциями.