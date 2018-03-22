Руины античного порта обнаружены рядом с Неаполем

Археологи считают, что нашли руины неаполитанского порта рядом с крепостью Кастель-дель-Ово.

Дайверы обнаружили четыре туннеля на глубине около десяти метров, которые могли использоваться для швартовки кораблей, когда уровень воды здесь был значительно ниже. Кроме того, дайверам удалось найти остатки улицы, на которой даже есть следы колес и длинная траншея для защиты порта солдатами. По предварительным оценкам, это постройки V века до н. э.

Греческие моряки основали порт в Неаполитанском заливе около трех тысяч лет назад и назвали Партенопа, в честь мифологической сирены, которая погибла на его берегах. Позднее рядом возник более крупный населенный пункт — Неаполис ("новый город"), а Партенопа превратилась в Палеополис ("старый город").