Империи зла: самые жестокие государства в истории

На протяжении нашей истории империи сменяли одна другую. Некоторые обеспечивали подданным мир и процветание, прочие же вели жестокую политику тирании. Перед вами самые темные империи прошлого, каждую из которых вполне можно назвать Империей Зла.

Конфедеративные Штаты Америки

В 1861 году Конфедеративные Штаты Америки представляли собой 11 штатов-государств, противостоявших Соединенным Штатам Америки. Эту страну не признало ни одно иностранное государство, но Конфедерация имела свои деньги, своего президента и культурную самобытность. Ничего хорошего на территории самоназванной империи не происходило: миллионы афроамериканцев страдали под пятой расистов. К счастью, уже в 1965 году Конфедеративные Штаты Америки существовать перестали.

Кельты

Кельты правили большей частью современной Франции, Бельгии и Англии. Даже Риму было чрезвычайно трудно завоевать кельтов. Почему? Жестокость. Варвары (по мнению тех же римлян) могли выйти на поле сражения вообще без одежды. Раскрашенные краской и кровью лица, свирепый нрав — кельты насаждали на своей территории культ насилия.

Империя викингов

Начиная с 793 года викинги стали серьезной проблемой для Англии, Франкского государства, Испании и России. Со временем датчане и норвежцы становились все более жестоки. Разорение Англии при короле Этельреде Нерешительном позволило викингам захватить значительные территории: разрозненные поселения превратились в настоящую империю. Однако, всему приходит конец — в 1066 году норвежский король Харальд Хардрада по прозвищу Суровый был побежден англичанами в битве при Стэмфорд Бридж.

Цивилизация Маори

Маори, одно из племен Новой Зеландии, подчинили себе все прочие племена жестокими войнами. Работорговцы, охотники, каннибалы — связываться с маори боялись даже британские колонисты, которые в принципе не считали подобные племена за людей. Получив в свое распоряжение огнестрельное оружие, маори потеряли голову. Острова охватило пламя войны, за несколько месяцев погибло 18 000 человек. А противостояние англичан и маори длилось еще много лет, пока почти все дикари не были истреблены.

Империя Команчей

У коренных американцев также была своя империя. Команчи повелевали большей частью прерий, укрепляя свое положение жестокими рейдами на другие племена. Испанцев и французов от исследования равнин отпугнули именно команчи. Но колосс стоял на глиняных ногах: с 1868 по 1881 год систематическое истребление бизонов привело к голодному мору, империя команчей пала.

Бельгийская колониальная империя

Бельгийская колониальная империя состояла из трех африканских колоний в Конго. Территория была в 76 раз больше самой Бельгии — признанная частная собственность короля Леопольда II. Этот самый король вошел в историю как «Мясник из Конго» за убийство миллионов конголезцев, вынужденных трудиться на каучуковых плантациях.

Монгольская империя

С 1206 по 1405 год Монгольская империя оставалась крупнейшей в мире. Сформированная еще Чингисханом дисциплинированная армия кочевников превратилась в прекрасно организованную машину смерти. Осажденные города монголы сжигали дотла, жителей убивали или уводили в рабство. По оценкам историков, за время существования Монгольской империи погибло 30 миллионов человек.