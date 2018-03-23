Кто «орет как оглашенный» на самом деле

«Что ты носишься и орёшь, как оглашенный?»— такие слова можно услышать в адрес какого-нибудь шумного человека. Однако, кто этот «оглашенный» и почему он так себя ведёт, мало кто знает.

Этому «персонажу», вошедшему в русскую поговорку, около двух тысяч лет. В первые века христианства «оглашенными» звали людей, собиравшихся принять крещение. Называли их так потому, что прежде, чем креститься, они проходили катехизацию или «оглашение» — то есть слушали и изучали основы своей будущей веры — христианства.

Термин появился в IV веке с прекращением гонений на христиан в Римской империи, и в связи с массовым обращением язычников. Дабы новообращённые лучше понимали суть того, во что они верят и возникла необходимость в их «оглашении», которое длилось около трёх лет.

По степени готовности «оглашенных» к принятию Таинства крещения, они разделялись на три класса:

«слушающие» — те, кто недавно пожелал креститься. Они могли посещать храм, чтобы слушать проповеди и Писание, но присутствовать на богослужениях не имели права.

«припадающие» могли присутствовать на литургии, но лишь на особой её части. До сих пор в богослужебной практике она называется «литургия оглашенных» и завершается возгласом «Оглашенные, изыдите!». После него «оглашенные» выходили, так как начиналась Евхаристия, на которой они пока присутствовать не могли.

«крещаемые» — готовые ко крещению и ожидающие его в скором времени.

Версий происхождения фразеологизма несколько.

Возможно, после возгласа «Оглашенные, изыдите!», толпы оглашенных старались быстрее покинуть храм, что порождало сумятицу и шум.

Однако на момент формирования поговорки в русском языке «оглашенных» в древнем понимании в России не было — большинство крестилось с младенчества. Согласно «Новой скрижали…», изданной в 1838 году, «оглашенными» в России считались некрещённые младенцы; пленённые иноверцы; иноверцы, перешедшие в христианство и ожидающие миропомазания; кающиеся, запрещённые и «бесноватые», в число коих могли входить и разного рода психически нездоровые, шумные люди.

Из перечня видно, что «оглашёнными» в русских церквях оказывались, в основном, те, кто по тем или иным причинам не умел, или не мог себя адекватно вести в храме, смущая своим поведением прихожан, что, вероятно, и породило поговорку.