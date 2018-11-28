Неизвестные факты о «Титанике»

Кажется, что об одной из самых крупных морских катастроф — гибели лайнера "Титаник" — мы знаем абсолютно все. Особенно после культового одноименного фильма Джеймса Кэмерона , который подогрел интерес жителей всего мира к этой трагедии. Но все знать, конечно же, невозможно.

По сей день продолжают всплывать на поверхность факты, о которых вы вряд ли даже догадались бы спросить.

Всем хорошо известно, что когда "Титаник" затонул, морская бездна унесла жизни 1503 человек. Но менее известен тот факт, что лайнер явился причиной искалеченных судеб не только этих несчастных. Еще во время строительства знаменитого корабля, которое длилось 26 месяцев, погибло 8 человек и 247 получили травмы. Некоторые потенциальные пассажиры лайнера неожиданно сдали билеты и не поднялись на его борт. В их числе, например, создатель шоколада "Hershey’s" Милтон С. Херши. Говорят, что многие из них испугались слухов о том, что "Титаник" проклят. Согласно легенде, на борту лайнера находился Алмаз Хоупа, проклятье которого и настигло "Титаник". Причиной гибели "непотопляемого" лайнера, как мы знаем, стало его столкновение с айсбергом. Но, по некоторым данным, большую роль в этой "аварии" сыграла…Луна. Некоторые исследователи выяснили, что в ночь катастрофы она находилась на очень близком расстоянии от Земли. Вследствие этого случился сизигийный прилив и высокие волны буквально "вытолкнули" айсберг на путь следования корабля. Писатель Морган Робертсон буквально предсказал ужасную катастрофу за 14 лет до того, как она произошла, в своей книге "Тщетность, или Гибель "Титана"". Удивительным образом в книге совпало очень много деталей реального кораблекрушения и вымышленного. Начиная от практически одинаковых названий лайнеров, их технических характеристик, и заканчивая почти точным количеством погибших. Есть версия, что реальной причиной гибели лайнера стал эффект "ледяного миража", который скрыл от матросов очертания приближающегося айсберга. Выжившие в катастрофе упоминали о том, что звезды в ту ночь светили очень ярко.

И еще несколько не слишком известных фактов о "Титанике":