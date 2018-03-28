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Самые секретные спецслужбы мира
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Самые секретные спецслужбы мира 

Don't Panic 9 часов назад
Фото: pixabay.com
Тайные службы появились еще в незапамятные времена. Наверно, когда одно племя неандертальцев собиралось отнять пещеру у другого, к врагу уже засылали лазутчика. Развитие современных технологий вывело профессию этих специалистов на кардинально новый уровень: невидимки, способные не только физически устранить противника, но и устроить самую настоящую революцию. Вот некоторые спецгруппировки, которые до недавнего времени работали под глубоким прикрытием.

7781 войсковой Оперативный Отряд

Команда «Зеленых беретов» отрабатывала территорию Берлина с 1956 по 1984 год. Главной задачей было поддерживать антикоммунистические провокации. На случай захвата города «красными», бойцы оперативного отряда имели запасной план: организовать сопротивление и залить весь Берлин кровью противника.

ОСС

Управление стратегических служб было образовано в 1942 году. Миссия сотрудников отдела была достаточно необычной — поиск и сбор важной стратегической информации из независимых источников. Примерно таких сталкеров показали в «Трех днях Кондора». Результаты работы ОСС оказались неожиданно впечатляющими: сотрудники раскрыли несколько сверхсекретных шпионских канала СССР и помогли накрыть почти всю резидентуру коммунистов в Вашингтоне.

Целевая группа 88

Группировка Task Force 88 (Task Force Black по другим источникам) уже прекратила свое существование. По крайней мере, американские военные утверждают именно так. Этот отряд специального назначения проводил рейды против террористических организаций в Ираке и Афганистане в разгар войны. Task Force 88 набирался из лучших бойцов SEAL Team 6, Delta Force и британской SAS. Ходят слухи, что солдаты группировки были замечены на границе Сирии — судя по всему, Пентагон решил использовать точечное устранение главарей ISIS (террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России).

6493rd Test Squadron

Эти подразделения ВВС существовали с 1958 по 1986 год. Их прозвали «ловцами падающих звезд»: в задачи солдат 6493rd Test Squadron входил поиск капсул кинопленки, которые отстреливали первые спутники-шпионы Америки.

Delta Force

Подразделение Delta несколько раз сменило не только руководство, но и название. Что, впрочем, не редкость в этой сфере. Группировку спецназначения сформировали в конце 1977 года, а первая (катастрофически провальная) операция Eagle Claw прошла в 1980. С тех пор «Дельта» отличилась во вторжении в Панаму и неплохо зарекомендовала себя на территории Персидского залива. Бойцы именно этого отряда ловили сумрачного гения террористов, Усама бен Ладена, в горах Тора-Бора.

DEVGRU

Борьба с терроризмом по всей планете входит в список ежедневных задач этого подразделения. К DEVGRU попадают прошедшие специальную подготовку «Морские котики» — можете представить, какого уровня подбирается отряд. Помните фильм о спасении капитана Филлипса? Там описана реальная ситуация, а в качестве карающего меча сомалийских пиратов выступали как раз господа из DEVGRU.
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