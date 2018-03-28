Зачем Иван Грозный сотрудничал с пиратами

Российский балтийский военный флот, его основание и первые победы прочно ассоциируются с именем Петра Первого, но на самом деле, попытки выйти на Балтику, и более того, небезуспешные, Россия предпринимала намного раньше. Северный российский флот на краткое время появился по инициативе Ивана Васильевича Грозного, и что характерно, флот этот был пиратским, а если точнее, то каперским.

И, забегая вперед, стоит сказать, что если бы не предательство короля Дании, союзника России в Ливонской войне, то весьма возможно, что и Петру Первому не пришлось бы начинать с нуля выход на Балтийское море. Ливонская война

Ливонская война, начавшаяся в 1558 году для Русского царства, как стремительное продвижение на территорию Ливонского ордена с захватом территорий и взятием крепостей, постепенно стала оборачиваться для нашей страны неприятными последствиями и всё более туманными перспективами.

Тем более, что в войну вмешались Швеция и Речь Посполитая. Чувствительные удары стала получать российская экономика и от постоянного захвата русских торговых кораблей на Балтике, а также всех торговых судов, идущих в русскую тогда Нарву. Эту ситуацию и решил переломить Иван Грозный, при этом, самым неожиданным путем. Регулярные пираты на службе

Царь дал указание чиновникам Посольского приказа найти нужного европейского специалиста для организации флота. Такой человек нашёлся довольно быстро, тем более, что его Ивану Грозному порекомендовал царь союзной Дании, Фредерик II. Этим капитаном оказался немец Карстен Роде, подданный датского короля, уже известный корсар, на службе брата Фредерика, герцога Магнуса, также союзника Ивана Грозного.

В 1570 году Роде получил от русского царя каперский патент в котором, в частности говорилось: «силой врагов взять, а корабли их огнём и мечом сыскать, зацеплять и истреблять согласно нашего величества грамоты. А нашим воеводам и приказным людям того Карстена Роде и его скиперов, товарищей и помощников в наших пристанищах на море и на земле в береженье и в чести держать». Оговаривались в документе и суммы и прочее материальное имущество, которое Роде должен был отдавать Русскому Царству.

При этом, что важно, моряки Роде получали фиксированное жалование из царской казны, не имея доли в добыче. В общем, это были своеобразные «регулярные пираты» на службе Ивана Грозного. Флотилия за год

В 1570-м на деньги, жалованные русским царём Роде смог купить всего одно судно, трехмачтовый лёгкий пинк под названием «Весёлая невеста». При этом пинк, практически сразу по выходе в море, дал течь, и команде из 35-и человек, приходилось попеременно вычерпывать из трюма корабля воду. И вот с этом единственным и не самым лучшим судном, Роде сумел менее, чем за год обзавестись полноценной флотилией. В общем, «выдали пистолет, и крутись, как хочешь». Роде, нужно отдать ему должное, «крутился» очень умело.

Уже к сентябрю 1570 года его флотилия насчитывала шесть полностью укомплектованных экипажами и вооруженных военных кораблей. Команды были сформированы, как из датчан, так и из поморов, и русских пушкарей, и стрельцов. За это же время Роде захватил 22 торговых и военных судна. В основном эта флотилия курсировала между датским островом Борнхольм, который был сдан в аренду Ганзейскому торговому союзу, и Копенгагеном. Трещина в чужих экономиках

Деятельность Роде была настолько успешной и масштабной, что поляки, будучи противником России в этой войне, жаловались Ивану Грозному на Роде и требовали усмирить «морского воеводу и отомана», каковой титул официально и носил капер.

После очередного успешного рейда, когда флотилия Роде захватила караван из 17 кораблей, шедших из Гданьска, там собрали экстренный совет и объявили охоту за русским капером. Впрочем, Роде не только удавалось ускользать от преследования, но еще и топить, а также захватывать вражеские корабли, посланные за его головой.

Впрочем, успехи Роде били не только по противникам России, но и по экономике Дании, поскольку купцы стали попросту остерегаться ходить по Балтийскому морю. К тому же, ход Ливонской войны шёл далеко не в пользу России, и в 1570 году состоялись шведско-датские переговоры о мире. Арестовал сам покровитель

Помимо прочего, итогом этих переговоров стало то, что Роде был арестован в октябре 1570 года. И арестовали его по инициативе бывшего покровителя, датского короля Фредерика II, при этом эскадра первого русского капера была распущена, экипажи разогнаны, а имущество шло в пользу датской казны.

Сам Роде долгое время находился под стражей в замке Галль, впрочем, будучи подданным русского царя, Роде содержался в хороших условиях. В 1573 году он был переправлен в Копенгаген, где условия заключения еще более смягчили. Пекся о своем подданном и русский царь. Он просил Фредерика выдать ему капера, отправить того Россию для «суда и дознания». Но датский король неизменно отвечал отказом.

Одно из последних писем Ивана Грозного к Фредерику по поводу Роде датировано 1576-м годом и в нём говорится: «лет пять или более послали мы на море Карстена Роде на кораблях с воинскими людьми для разбойников, которые разбивали из Гданска на море наших гостей. И тот Карстен Роде на море тех разбойников громил… 22 корабля поимал, да и приехал к Борнгольму, и тут его съехали свейского короля люди. И те корабли, которые он поймал, да и наши корабли у него поймали, а цена тем кораблям и товару пятьсот тысяч ефимков. И тот Карстен Роде, надеясь на наше с Фредериком согласие, от свейских людей убежал в Копногов. И Фредерик-король велел его, поймав, посадить в тюрьму. И мы тому весьма поудивилися…». Как сложилась дальнейшая судьба Роде не известно, упоминания о нем попросту исчезают.

Но, главное в этой истории, все же не персона капера, а само начинание Ивана Грозного по созданию российского северного флота. В общем-то, если бы не внешние факторы, то русский флот на Балтике гремел бы значительно дольше.

С другой стороны, русские вышли в северные моря и поняли, что могут там воевать. При этом весьма и весьма небезуспешно. Возвращение же России на Балтику произойдет только через полторы сотни лет уже при Петре Первом, но это совсем другая история.