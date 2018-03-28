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Самое длинное животное в мире оказалось ядовитым
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Самое длинное животное в мире оказалось ядовитым 

Рамблер 5 часов назад
Фото: wikipedia.org
Немертина гигантская, чья длина может достигать 55 метров, оказалась еще и ядовитой. Швецкие ученые выяснили, что немертина производит нейротоксины, которые могут убивать тараканов.
Исследователи пришли к выводу, что обнаруженный токсин — сильнейшее ядовитое вещество среди тех, что встречаются у животных, обитающих на территории Швеции.
Лабораторные эксперименты показали, что яд немертины парализует три вида беспозвоночных: рыжих тараканов, мушек дрозофил и клещей варроа. Для млекопитающих же нейротоксин, вероятнее всего, не опасен, поэтому вещество могут начать использовать в качестве сельскохозяйственного инсектицида.
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