Самое длинное животное в мире оказалось ядовитым

Немертина гигантская, чья длина может достигать 55 метров, оказалась еще и ядовитой. Швецкие ученые выяснили, что немертина производит нейротоксины, которые могут убивать тараканов.

Исследователи пришли к выводу, что обнаруженный токсин — сильнейшее ядовитое вещество среди тех, что встречаются у животных, обитающих на территории Швеции.

Лабораторные эксперименты показали, что яд немертины парализует три вида беспозвоночных: рыжих тараканов, мушек дрозофил и клещей варроа. Для млекопитающих же нейротоксин, вероятнее всего, не опасен, поэтому вещество могут начать использовать в качестве сельскохозяйственного инсектицида.