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Кот родился девочкой, но вынужденно сменил пол
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Кот родился девочкой, но вынужденно сменил пол 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кэлбой / Christina Maraziotis/ Facebook
Кот с очень редкой аномалией проживает в США. Несмотря на то, что внешне он, казалось бы, соответствует всем параметрам своей породы, ему категорически запрещено участвовать в выставках. Причиной всему удивительный факт: животное, полное имя которого Даунтридер Техас Кэлбой, по всем генетическим признакам должен быть особью женского пола. Его окрас состоит из черного, белого и рыжего цветов — и это всегда знак, что перед вами кошка.
Именно самочку и приобретали хозяева Кэлбоя, но через две недели пребывания животного в доме поняли, что она — это он. Ветеринары сказали, что у Кэлбоя редкая генетическая патология, такие коты по невыясненным причинам меняют пол еще в утробе, но не способны к размножению и не могут принимать участие в выставках (Ну и кроме того, окрас в данном случае не подходит под стандарт породы.).
Все бы ничего, но с тех пор романтические связи Кэлбоя сделали его многодетным отцом трех котят, после чего ветеринары снова заинтересовались трехцветным созданием. В результате они вынесли свой вердикт: случай Кэлбоя — это химеризм. Это когда один организм состоит из двух и более разных наборов генетических клеток.
В природе такое обычно происходит, когда один эмбрион в процессе формирования поглощает другой. То есть на самом деле Кэлбой действительно девочка, но детородные органы у него — от поглощенного в материнской утробе брата.
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