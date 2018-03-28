10 самых странных подводных существ

Эволюция обеспечила каждое живое существо довольно логичным списком способностей к выживанию. Гепарды быстро бегают, чтобы догнать добычу. Орлы способны парить на потоках ветра. Но создания подводного мира в эту логику не укладываются — у некоторых из них есть такие способности, что некоторые совершенно серьезно считают их созданиями с другой планеты. Утконос

Похоже на то, что эволюция использовала утконоса для проверки самых странных способов развития. Это создание не только выглядит как помесь утки с бобром, но и не имеет желудка. Утконосы млекопитающие, но сосков у них тоже нет. Молоко выступает прямо сквозь кожу живота! Кроме того, эти удивительные животные обладают невероятной способностью ощущать электрическое поле, генерируемое всеми живыми существами, что помогает охотиться ему без использования зрения, слуха или других чувств. Креветка-пистолет

Боевой пловец Мирового океана. Креветка-щелкун, или креветка-пистолет, использует для охоты клешни. Это странное существо щелкает ими с такой силой и так быстро, что создает звуковую волну силой в 210 децибел. Во Вторую мировую войну подводники даже использовали колонии креветок, чтобы обманывать вражеские гидролокаторы. Каракатица

Каракатицы удивительны. Используя пигментированные органы на их коже, называемые хроматофорами, они меняют цвета и узоры, маскируясь под окружающее пространство. Но это еще не все: специальный «режим» мигания, стробирующий свет, завораживает добычу каракатиц. Аксолотль

Уникальная особенность аксолотля в том, что он никогда не становится взрослым. По сути, аксолотль всего лишь личинка амбистом, но самостоятельная донельзя. Если его не трогать, он так и проживет всю жизнь аксолотлем. Но если переселить создание в сухую и прохладную среду, аксолотль трансформируется в амбистому. Как будто эволюции стало скучно и она создала два создания на базе одного. Волосатая лягушка

Вы бы глазам не поверили, повстречай такую лягушку. Это так же бредово, как мохнатая рыба! Кроме того, лягушки в зрелости отращивают длинные когти на втором, третьем и четвертом пальце задних лап. Получается такая Росомаха из «Людей Икс» — волосатая и когтистая. Большая тигровая рыба

Поверьте, эту рыбку в аквариум лучше не запускать. Большая тигровая рыба вырастает в полтора метра длинной, а к зрелости обзаводится 32 длинными клыками, что выглядит просто пугающе. И кстати, она время от времени охотится на крокодилов. Так, от скуки. Пират-окунь

Нет, он не берет суда на абордаж и попугая на плече тоже не держит. Зато пират-окунь обладает способностью к химическому камуфляжу: его тело выделяет вещества, благодаря которым потенциальная жертва не видит опасности даже в упор. Биологи до сих пор пытаются понять, что же это за вещества. Бессмертная медуза

Медуза Turritopsis Nutricula не имеет никаких особенных сверхспособностей, просто живет вечно. Достигая зрелого возраста, она превращается в полип, на котором в свою очередь формируются новые медузы. Этот фокус Turritopsis Nutricula способна проворачивать сколько угодно раз. Вот тут мы писали о ней подробнее. Морской зеленый слизень

Обитающий в тропических морях зеленый слизень буквально ворует гены у водорослей. Подумайте об этом. Это существо способно выживать без еды долгие месяцы, поскольку берет гены у водорослей и использует их для создания системы фотосинтеза внутри своих клеток. Панцирные моллюски

Панцирные моллюски, или хитоны, живут в прибрежных зонах и потому в ходе эволюции получили обтекаемые тела. Но удивительнее всего их глаза: они состоят из того же материала, что и щитки панциря — кристаллической формы карбоната кальция. По сути, моллюски смотрят на мир каменными глазами и ничего подобного в природе мы пока не встретили.