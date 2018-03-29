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Ученые обнаружили реальный Ноев ковчег
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Ученые обнаружили реальный Ноев ковчег 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
Исследователи из волонтерской группы Noah s Ark Ministries International заявили, что с 99% вероятностью сумели обнаружить останки реального Ноева ковчега. Информация об этом появилась в Daily Express.
Предполагаемый Ковчег скрыт слоем вулканической породы и снега на горе Арарат, Турция. Ученые из NAMI предоставили некоторые доказательства, согласно которым на высоте 400 метров над уровнем моря и в самом деле лежат некие деревянные фрагменты.
Углеродный анализ позволил установить и возраст обломков — 4800 лет. Сейчас группа собирает дополнительное финансирование, после чего отправит на Арарат полноценную археологическую экспедицию.
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