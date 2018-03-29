Ученые обнаружили реальный Ноев ковчег

Исследователи из волонтерской группы Noah s Ark Ministries International заявили, что с 99% вероятностью сумели обнаружить останки реального Ноева ковчега. Информация об этом появилась в Daily Express.

Предполагаемый Ковчег скрыт слоем вулканической породы и снега на горе Арарат, Турция. Ученые из NAMI предоставили некоторые доказательства, согласно которым на высоте 400 метров над уровнем моря и в самом деле лежат некие деревянные фрагменты.

Углеродный анализ позволил установить и возраст обломков — 4800 лет. Сейчас группа собирает дополнительное финансирование, после чего отправит на Арарат полноценную археологическую экспедицию.