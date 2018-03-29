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В Австралии случайно обнаружили египетскую мумию
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В Австралии случайно обнаружили египетскую мумию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Macquarie Medical Imaging
В австралийском музее Николсона при Сиднейском университете нашли останки мумии в саркофаге, который больше 150 лет находился в хранилище университета и по документам значился пустым.
Саркофаг купил основатель музея сэр Чарльз Николсон в 1857 или 1858 году. Согласно одним музейным документам, в нем находились бинты и прочий мусор, а другим — он был пустой, из-за чего артефакт не открывали больше 20 лет.
Летом 2017 года сотрудники музея саркофаг открыли и обнаружили в нем кости, смолу, погребальные бинты и тысячи бусин, украшавших мумию. Сканирование на томографе показало, что в гробу находятся две мумифицированные лодыжки, ступня и большой палец, которые, вероятнее всего, принадлежали одному человеку не моложе 30 лет.
Согласно надписи на саркофаге, в нем была похоронена знатная египтянка по имени Мер-Нейт-ит-эс, верховная жрица храма богини Сехмет. По предварительным данным, возраст останков — 2500 лет.
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