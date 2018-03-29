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Обнаружена галактика без темной материи
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Обнаружена галактика без темной материи 

Рамблер 2 часа назад
Фото: P. van Dokkum/Yale University
Ученые считают, что темная материя играет определяющую роль в образовании галактик, удерживая звезды на месте. Кроме того, исследователи предполагают, что существуют галактики, которые состоят только из темной материи, то есть без обычного вещества и звезд.
Тем неожиданней оказалась находка астрономов из Йельского университета в США — галактика, практически лишенная темной материи. Ученые наблюдали в телескопы ее "прозрачную" структуру и пришли к выводу, что галактика выглядит как крайне разреженное небольшое скопление немногочисленных групп звезд.
Кроме того, астрономам удалось рассчитать массу обнаруженной галактики, она практически совпала с массой всех ее звезд, поэтому ученые уверены, что если там и есть темная материя, то ее крайне мало.
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