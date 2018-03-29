Индийские ученые сняли на видео «курящую» слониху

Сотрудники индийского отделения Общества охраны природы увидели в Национальном парке Нагархол самку слона, которая выпускала изо рта клубы дыма. Ученые предположили, что она занималась самолечением: пыталась есть древесный уголь, чтобы избавиться от токсинов.

Это короткое видео снял ученый Винай Кумар еще в апреле 2016 года, но не публиковал его до сих пор, потому что "не осознавал его значимости".

Биолог Варун Госвами, который изучал видео, считает, что, скорее всего, слониха поедала древесные угли, а от пепла, который также попадался в хобот, избавлялась, с силой выдувая его.

Возможно слоны, как и люди, используют уголь как сорбирующее и слабительное средство.