Руины восстановили с помощью 3D-графики 

Египет, Греция, Италия, Мексика и много других стран привлекают туристов в первую очередь известными памятниками мировой архитектуры.
Люди приезжают для того, чтобы увидеть руины, которые остались от когда-то величественных построек. Безусловно, даже они выглядят впечатляюще, но каждый, наверное, задумывался, что было бы здорово посмотреть на эти строения в первозданном виде.
Агентство Expedia и компания под названием This Is Render объединились для того, чтобы создать удивительный проект.
С помощью 3D-моделирования и анимации они сделали серию GIF-изображений, на которых храмы, пирамиды и площади "восстают" из руин. Завораживает, не правда ли?
Вал Адриана, Англия
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Луксорский храм, Египет
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Пирамида Солнца, Мексика
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Площадь Торре-Арджентина, Италия
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Пирамида Нохоч Мул, Коба, Мексика
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Капитолийский храм, Италия
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Парфенон, Греция
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