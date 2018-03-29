Руины восстановили с помощью 3D-графики

Египет, Греция, Италия, Мексика и много других стран привлекают туристов в первую очередь известными памятниками мировой архитектуры.

Люди приезжают для того, чтобы увидеть руины, которые остались от когда-то величественных построек. Безусловно, даже они выглядят впечатляюще, но каждый, наверное, задумывался, что было бы здорово посмотреть на эти строения в первозданном виде.

Агентство Expedia и компания под названием This Is Render объединились для того, чтобы создать удивительный проект.

С помощью 3D-моделирования и анимации они сделали серию GIF-изображений, на которых храмы, пирамиды и площади "восстают" из руин. Завораживает, не правда ли?

Вал Адриана, Англия

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Луксорский храм, Египет

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Пирамида Солнца, Мексика

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Площадь Торре-Арджентина, Италия

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Пирамида Нохоч Мул, Коба, Мексика

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Капитолийский храм, Италия

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Парфенон, Греция