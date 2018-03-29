Почему на Руси боялись зеркал

С момента появления зеркал люди приписывали им всевозможные магические свойства. Возможно, появление этих примет обусловлено дороговизной, а потому и редкостью зеркал в домах простых крестьян в былые времена. Однако многие из этих поверий живы в народе и по сей день.

Что нельзя делать перед зеркалом?

Наши предки верили в то, что зеркало является своеобразной дверью между двумя мирами: миром живых и миром мертвых. Поэтому считалось, что перед зеркалом ни в коем случае нельзя спать. Дело в том, что человек во время сна становится совершенно беззащитным, а, значит, и духи из потустороннего мира могут забрать его к себе или попросту высосать из спящего энергию. Если зеркало висит возле кровати, и в нем отражаются спящие супруги, это может сулить измену.

Также перед зеркалом нельзя есть и пить. Говорят: «Счастье пропьешь» или «Красоту проешь». Бытует мнение, что отраженный в зеркале пьющий или жующий человек непременно заболеет или с ним случится какое-нибудь несчастье.

Не стоит появляться перед зеркалом и тому, кто плачет, чем-то расстроен или просто зол. Считается, что зеркала легко впитывают любую негативную энергию, а потом щедро отдают ее обратно.

Не смотритесь в зеркало, если…

Человеку, страдающему каким-либо заболеванием, особенно в период обострения, согласно приметам лучше смотреться в зеркало как можно реже. Организм в это время ослаблен и легко подвергается любому негативному влиянию, и зеркало может этим воспользоваться.

По той же причине не стоит слишком часто подходить к зеркалам и беременным женщинам. Новорожденных детей на Руси вообще от зеркал прятали подальше. Считалось, что злая энергия, накопившаяся в зеркале, может легко навредить беззащитному чаду. Вследствие этого может появится заикание, страхи, немота или косоглазие.

Не следует смотреться в зеркало, если на дворе ночь. Особенно опасное время — с полуночи до трех часов. Именно тогда, по поверию, злые духи наиболее активны. Недаром самым страшным гаданием на Руси считалось гадание на суженого. В зеркальной темноте мог показаться вовсе не прекрасный принц, а самый настоящий бес.

Наши предки боялись показаться в зеркале вдвоем с кем бы то ни было. Считалось, что даже лучшая подруга, ненароком взглянув на ваше отражение, может вас сглазить. А также до сих пор существует поверье, что женщины, одновременно посмотревшие в зеркало, рискуют влюбиться в одного и того же мужчину.

Ни под каким предлогом не стоит смотреться в треснувшее зеркало. Оно способно высосать все жизненные соки. А уж если зеркало разбилось, жди бед на долгих семь лет.

Зеркала и покойники

Раньше, когда в доме кто-нибудь умирал, все зеркала обычно завешивали материей. Делали это для того, чтобы покойник не вернулся с того света через эту своеобразную дверь между мирами. Также считалось, что первый человек, который посмотрится в зеркало после смерти домочадца, тоже вскоре умрет.

Бытует поверье, что по ночам зеркало может отражать сцены из жизни покойника. К тому же над умершими принято читать молитвы. А зеркало, имея свойство все отображать с точностью до наоборот, может обратить самую искреннюю молитву во зло.