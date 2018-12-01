Тест по интересным фактам обо всем на свете

Иногда наш мир настолько причудлив, что отличить реальность от вымысла практически невозможно, если не знать точно.

Но человек — не энциклопедия, и не в состоянии помнить абсолютно обо всем.

Тогда на помощь приходит критическое мышление и способность к анализу — опираясь на уже известную информацию, в большинстве случаев можно установить истину и не ошибиться.

Попробуйте пройти наш тест и угадать, правдивы ли описанные факты. Но не торопитесь, обдумайте каждый вопрос: в них есть подвохи, чтобы сбить вас с толку.

Даже если не угадаете — не расстраивайтесь: вы узнаете массу любопытных фактов, которыми сможете повеселить или озадачить своих друзей.