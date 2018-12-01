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Тест по интересным фактам обо всем на свете 

Рамблер 8 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Алиса в стране чудес"
Иногда наш мир настолько причудлив, что отличить реальность от вымысла практически невозможно, если не знать точно.
Но человек — не энциклопедия, и не в состоянии помнить абсолютно обо всем.
Тогда на помощь приходит критическое мышление и способность к анализу — опираясь на уже известную информацию, в большинстве случаев можно установить истину и не ошибиться.
Попробуйте пройти наш тест и угадать, правдивы ли описанные факты. Но не торопитесь, обдумайте каждый вопрос: в них есть подвохи, чтобы сбить вас с толку.
Даже если не угадаете — не расстраивайтесь: вы узнаете массу любопытных фактов, которыми сможете повеселить или озадачить своих друзей.
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Истории , Тесты
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