Что такое лошадиная сила

Паровые машины в 1793 году вызывали у публики только скепсис. Никто не понимал, насколько мощным может быть такой двигатель, ведь все передвигались на лошадях. Выход из ситуации нашел шотландец Джеймс Ватт, наглядно показавший, сколько именно лошадей заменит всего один паровой двигатель.

Мощность машины шотландского изобретателя оказалась равна мощности сильной лошади, работающей на пределе сил. Он вывел и первое определение единицы измерения мощности: это груз в 250 килограмм, который лошадь поднимала на метровую высоту за 1 секунду.

Уже в 1882 году на Втором Конгрессе Британской Научной ассоциации приняли новую единицу измерения мощности, названную как раз в честь создателя универсальной паровой машины, Джеймса Ватта.

До того момента все так и продолжали измерять мощности в лошадиных силах — электрический же эквивалент 1 лошадиной силы равняется 746 Ваттам.