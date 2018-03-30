Поддельные документы, которые изменили историю

Сегодня цену информации знает каждый. Телефонные разговоры политиков могут стать причиной войны, а подрыв доверия дезинформацией распространен как инструмент во всем мире. Так было всегда: лживая информация уже не раз меняла ход всей истории. Перед вами несколько важнейших исторических документов, благодаря которым изменился мир.

Указ императора

Согласно летописи, император Константин передал власть над Западной Римской империей Папе Римскому. Фальшивые документы стали очень эффективным орудием укрепления авторитета Папы на протяжении всей истории. К тому же, современные историки полагают, что именно эти документы оказали существенное влияние на раскол Православной церкви

Протоколы сионских мудрецов

Впервые этот сфабрикованный документ увидел свет в 1903 году. Так называемые «Протоколы сионских мудрецов» считались тайным посланием всем евреям, призывающим к захвату власти над миром. Нацистская Германия использовала это как повод к погромам на всем протяжении существования.

Письмо Зиновьева

Публикация в британской прессе писем председателя Коминтерна Григория Зиновьева стала одной из главных причин глобального ухудшения англо-советских отношений. На самом деле, написал бумагу белоэмигрант Дружилицкий, по приказу Абвера готовивший почву для пакта СССР и нацисткой Германии.

Операция «Мясной фарш»

Гитлер настолько впечатлился этой дезинформацией, что не стал верить собственной разведке. Оставив Сицилию, Германия сосредоточила силы на обороне Греции, Корсики и Сардинии. В результате атака Сицилии прошла практически бескровно для союзников, что поставило Италию на колени.

Меморандум Танаки

Поддельный документ, написаный якобы премьер-министром Японии Танака Гиити. Здесь подробно описаны планы мирового господства Японии. Меморандум использовался для полного вовлечения США в военные действия на европейских фронтах — в Америке его рассматривали как своего рода японский эквивалент Mein Kamph.

Операция «Инфекция»

Даже сегодня эта блестящая операция КГБ продолжает оказывать существенное влияние на умы американских граждан. Дезинформация о том, что СПИД был разработан Пентагоном в качестве биологического оружия и был опробован на гей-заключенных, взорвала общество. По результатам социологических опросов 15% населения США до сих пор полагает, что ВИЧ был создан их собственным правительством.

Признания британского шпиона

В свое время публикация книги «Мемуары господина Хемпфера» вызывала невероятный ажиотаж и породила целую череду террористических выступлений. Повествование идет от лица английского шпиона, якобы основавшего ваххабизм. Книга рассказывает, что именно англичане создали это движение, чтобы ослабить мусульманские страны и в конечном итоге подчинить их себе. Очевидная подделка и по сей день используется отдельными террористическими организациями.